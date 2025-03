La ciudad del futuro: pequeña y ligada al campo, según las especialistas

Las ciudades del futuro serán de pequeño tamaño, ligadas e interconectadas a los territorios rurales que las circundan. Así lo expresaron ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA las especialistas en arquitectura, urbanismo y turismo, reunidas en un coloquio moderado por el economista Juan Vázquez, ex rector de la Universidad de Oviedo y presentado por Miguel Álvarez Areces, director de la revista Ábaco, que dedica su nuevo número al urbanismo.

El Club se llenó para escuchar a las arquitectas Sonia Puente, ex directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado; Matxalen Acauso, decana del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro; y Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos y ex consejera de Vivienda de la Xunta de Galicia, que junto a Carmen Adams, catedrática de Patrimonio Cultural para Turismo de la Universidad de Oviedo, abogaron por configurar espacios con nuevos usos para los viejos patrimonios y reorientar proyectos del pasado que también pueden ser útiles en la actualidad.

"Yo no quiero ‘smart cities’ (ciudades inteligentes), prefiero ‘smart citizens’, (ciudadanos inteligentes), estamos haciendo un discurso erróneo, incluso en políticas de vivienda", señaló Teresa Táboas, que animó a pensar "con el plano largo, como hacen los cineastas. Las ciudades deben huir de las aglomeraciones que hacen daño a los ecosistemas, señaló la especialista, primera española en la cúpula mundial de los arquitectos. "A las grandes empresas les compensa la gran escala, y ahí es donde está el problema", añadió.

"Vamos buscando el bienestar y a la vez caemos en megalomanías. Una herramienta útil para inventar una ciudad mas amable es quizás volver a propuestas del pasado. Aprovechar pequeños lugares para que los niños puedan jugar o parar el colapso que está suponiendo el turismo en muchas áreas", señaló Carmen Adams, ante un público en el que se encontraban Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio y Marcos Niño, director general de Reto Demográfico del Gobierno del Principado.

"Abogo por trabajar de forma creativa, con perspectiva intergeneracional. Hay que inventar cosas nuevas; mirar y remirar otros proyectos del pasado y ver qué se puede aprovechar de ellos", indicó Matxalen Acauso, bilbaína, formada en la Universidad de Navarra.

"Buscamos hablar de lo que no se habla; aportar distintas miradas sobre lo que debería ser un buen urbanismo y un equilibrio territorial. Si no mantenemos a las personas en el territorio no podemos sostener la ciudad, que de por si no es tan sostenible, hay que pensar en mallas y redes de población", aseguró Sonia Puente, coordinadora de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe.

"Tal vez nos hemos equivocado expulsando a los estudiantes del centro de las ciudades", concluyó Juan Vázquez.