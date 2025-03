"Puño Dragón", rock fresco cocinado a fuego lento

"Juegos Violentos", el nuevo trabajo de "Puño Dragón", se gestó en House of Light, el estudio de grabación de Germán Mingote, en Oviedo, y se cocinó a fuego lento, o mejor, a guitarra serena y voces desgarradas, con ese quejío que retrotrae al Robe Iniesta de los primeros tiempos y a combinaciones acústicas que suenan a "Oasís", desde las coordenadas de la tercera década del siglo XXI.

Rafa Tarsicio y Germán Mingote, componentes de la banda, realizaron en el Club LA NUEVA ESPAÑA un recorrido en el que no faltaron temas como "Ladrando a tu puerta"; "Bailén", "Juegos violentos", que da nombre al álbum y "Haré lo que pueda", una de esas canciones para escuchar en bucle sin descanso. Las letras de Tarsicio y el juego de guitarras con momentos "tribuneros, for the people", como dijo el músico ovetense, que tras vivir durante años en Madrid acaba de instalarse en Oviedo, demuestran que "desde aquí se puede hacer música, como desde cualquier otro lugar. Otra cosa es difundirla", señaló el músico.

El grupo se formó en 2021 y está integrado también por Manu Huertas (The Parrots) a la batería y Erik Iglesias (Destino 48). "El rock está de vuelta, aunque con un mensaje actualizado, al menos es lo que hacemos nosotros", indicó Tarsicio, que también invitó al público a corear los temas. Las fotos y las piezas audiovisuales del disco son obra del artista visual Alejandro Famos.