"El jardín indiano existe más allá de la palmera", dice el paisajista Daniel Valera

"El jardín indiano existe en Asturias y va mucho más allá de la palmera, su símbolo distintivo, que desde Canarias se introdujo en Europa a la vez que en América". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Daniel Valera, ingeniero agrónomo, paisajista, experto en jardines históricos, que realiza una tesis dirigida por Carmen Adams, catedrática de Patrimonio Cultural para Turismo de la Universidad de Oviedo, que condujo el acto.

Las palmeras son en los últimos años víctima del picudo rojo, un insecto que se alimenta de ellas y llega a matarlas si no se ataja el mal. "Pueden tratarse para recuperarlas o buscar otras alternativas; los jardines no son algo estático", señaló Valera, que prepara una ruta para visitar mil jardines de Asturias en cien días. "En realidad, el indiano plantaba un penacho. Cuando aquello empezó a crecer se vio su gran potencia visual", resaltó. "Otro elemento típico de las casas indianas son los maceteros decorando los porches, que aún se conservan y que permiten poner plantas ajenas a la vegetación autóctona", señaló. "Si no hacemos algo antes, en 20 o 30 años la mitad de los jardines históricos de Asturias desaparecerán; la mayoría son privados", advirtió Valera, que abogó por asturianizar el jardín inglés, respetuoso con el paisaje natural, al contrario del francés. "El jardín está de moda, pero no llegamos al nivel de Inglaterra, donde es habitual que en una cena el jardín sea tema de conversación", explicó. "Tenemos que aprender a mirar y valorar tesoros como el Campo San Francisco, nuestro Central Park; el parque de Ferrera en Avilés o la Quinta de los Selgas en El Pito", indicó Carmen Adams.