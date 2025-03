Los Ingenieros de Caminos reclaman "planificación" en las infraestructuras

Benigno Varillas, naturalista y periodista, biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente, hablará hoy de la vinculación que mantuvo con Asturias el introductor del medioambientalismo en España. Le presentará el veterinario Fernando Morán, miembro del grupo de especialistas en bisonte europeo de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. El ecologismo vivió varias etapas desde que Rodríguez de la Fuente lo relanzó en 1965. Todas aportaron mejoras y permitieron que la vida salvaje se recuperara. Para dar respuesta a la crisis ecosocial actual se precisa una política de gestión de la naturaleza.

Un modelo de región por encima de partidismos y una buena planificación de las infraestructuras de transportes son dos de las reivindicaciones que plantearon ayer Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Asturias, y Juan Antonio González, miembro del Comité de Transportes del citado colegio, en la mesa de análisis promovida, en colaboración con el Club de LA NUEVA ESPAÑA, por el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias (ICAA), que preside Isidro Fernández Rozada.

Vidal Gago abordó en su intervención algunos de los vicios que caracterizan el debate sobre las infraestructuras del transporte en Asturias, de los que puso ejemplos. "No hay un modelo de región, que debe ser consensuado y trascender a los partidismos y las ideas políticas", advirtió el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos. Gago recalcó que en sus treinta años de experiencia profesional en Asturias ha visto cómo los debates sobre las grandes obras en la comunidad autónoma "se prolongan, se enredan, no avanzan y en muchos casos porque no lo tenemos claro". Gago citó un ejemplo concreto, "la curva de la Bombilla" en el desdoblamiento ferroviario entre El Berrón y Pola de Siero. "En los años 2001-2002 el entonces alcalde de Siero ya le dijo al Ministro Francisco Álvarez-Cascos que había que evitar esa curva y se decidió prescindir del desdoblamiento, que ha salido a licitación ahora en 2025". Llegado a este punto, el decano de los Ingenieros apeló a un término "jocoso", acuñado por el también ingeniero y exconsejero de Infraestructuras, Juan José Tielve: "El asturaño, que equivale a un cuarto de siglo cuando se habla de plazos en las obras de las infraestructuras", detalló Gago. El decano también señaló cómo otro de los defectos que la clase política tiende "a vender" la adjudicación de una obra como si fuera el logro de la misma, cuando a su juicio habría que evitar esa práctica y ceñirse "a la puesta en servicio real de la infraestructura". De esa manera, añadió, "se evitarían vergüenzas como la del tramo Cornellana-Salas o de la Zalia, convertida en un sembrado de plumeros de la pampa, o el vial de Jove". A juicio de Vidal Gago, es preferible "apostar por pocos proyectos a la vez y empezar y acabar en tiempo las obras para que sean más baratas".

Juan Antonio González alertó del "tiempo muy valioso que se pierde en discusiones" sobre grandes obras y recordó que la siderurgia asturiana perdió su hegemonía ante la vasca en la segunda mitad del siglo XIX "porque el ferrocarril llegó 20 años más tarde a Asturias". El ingeniero enumeró los diez puntos que debe cumplir toda obra: "Estrategia, concepción, análisis, coordinación, proyecto, construcción, explotación, conservación y mantenimiento, durabilidad, resiliencia y preservación". Y señaló como consecuencia "de no tener las cosas claras, tirar una estación sin saber qué vamos a hacer, como en Gijón, donde todavía se están redactando proyectos". Isidro Fernández Rozada subrayó el empeño del Instituto que ahora dirige, ya alejado del primer plano político, de "poner a las personas por encima de las ideologías, para que tengan un conocimiento, que resulta fundamental en la toma de decisiones".