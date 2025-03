Fernando Collantes: "España necesita políticas de consumo alimentario"

A lo largo de la Historia ha habido miles de mujeres extraordinarias y desconocidas. Sobre ellas reflexionará hoy en el Club la historiadora y periodista Alicia Vallina, acompañada por la periodista Juncal Herrero. Alicia Vallina es autora de "Únicas", donde relata la vida de féminas extraordinarias como las hermanas Sorolla (Vallina es una de las grandes especialistas europeas en Sorolla y su obra), la creadora de la muñeca Mariquita Pérez, la tenista Lili Álvarez o María López de Mendoza, la comunera de la La Alhambra.

"En España hace falta una política de consumo alimentario, que lleve a los ciudadanos hacia una comida de calidad. La doctrina neoliberal del consumidor soberano ha desestabilizado esa buena alimentación que se había logrado en 1980 o 1990". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Fernardo Collantes, autor de "Milk in Spain and the history of diet change: the political economy of dairy consumption since 1950", un libro publicado por la editorial londinense Bloomsbury que analiza la evolución del consumo de lácteos en España desde los años 50. Collantes, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Oviedo e investigador responsable del grupo de investigación h-ECOS: Historia, Economía y Sociedad, ha dedicado buena parte de su carrera ha diseccionar lo que él llama "auge y caída de la alimentación en España", una tendencia que se nota de modo especial en el caso de la leche y sus derivados . A Collantes, natural de Cantabria, la atracción por el mundo lácteo le viene de su abuelo, propietario de una pequeña ganadería que acabó cerrando por falta de relevo generacional. "Hace falta información de calidad para los consumidores, aunque se ha avanzado en cuestiones como el etiquetado nutricional", resaltó. Reclamó la adopción de medidas fiscales diferenciadas: "No es lógico que todos los lácteos paguen el mismo IVA, los ecológicos deberían estar subvencionados", aseguró. "Para mí la leche es como la magdalena de Proust, da lugar a numerosas reflexiones", remarcó el investigador, a quien presentó Cecilia Díaz Menéndez, catedrática de Sociología de la Universidad de Oviedo e investigadora responsable del grupo Socialimen-Sociología de la Alimentación.

El hecho de que el libro de Collantes haya sido publicado en Reino Unido antes que en España es relevante. "En Inglaterra existe un gran interés por lo que pasa en España. No aciertan a comprender el motivo por el cual la dieta mediterránea se ha debilitado y ahora seguimos un camino mas parecido al de esos países que la ven como solución a sus problemas", explicó Collantes, que hace hincapié en la malnutrición provocada por los excesos y desequilibrios de las dietas actuales.