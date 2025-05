García de Castro: "Asturias carece de una auténtica acción de gobierno cultural"

La efemérides da perspectiva para un balance que no va a ser complaciente. Este año se cumplen cuarenta de la entrada en funcionamiento de la administración cultural autonómica en Asturias, o de la materialización práctica en 1985 de la transferencia de las competencias (1983), pero al Principado, según la evaluación de César García de Castro, no le da para el aprobado. Ésta es la tercera y penúltima sesión del ciclo de charlas sobre la "Ciudad región metropolitana" asturiana en el Club LA NUEVA ESPAÑA y el arqueólogo e investigador viene a desmenuzar el componente cultural del proyecto. Habla de cuatro decenios de gestión más que mejorable, compendia el diagnóstico en un duro inventario de perplejidades y activa el clamor de un giro en el paradigma allí donde no sea ya demasiado tarde para recomponer lo destrozado. Asturias, sentencia, "no ha desarrollado una verdadera acción de gobierno en este campo. No ha pasado de una actuación meramente administrativa" en la que se conceden licencias, se hacen informes, se articulan programas de subvenciones y se echa en falta una política cultural digna de tal nombre.

El experto compuso en esos términos un punto de partida conceptual que fue aterrizando sobre el terreno a través de una abigarrada batería de casos concretos, frutos "de la experiencia, la observación y miles de kilómetros de recorridos por Asturias". El marco para su charla es el ciclo de conferencias sobre la "Asturmetrópolis", la mirada hacia la "ciudad región" como "sistema en red" que patrocinan los especialistas de la arquitectura, economía, historia o geografía que se agrupan en el "Proyecto Asturias". García de Castro comparte mesa con el arquitecto Jesús Menéndez y la ponencia, titulada "Cultura en y para el territorio", se va a traducir en un balance nada condescendiente con el aprecio que esta región tiene por lo suyo.

"Asturias vive en una contradicción permanente entre el grandonismo y el complejo de inferioridad", diagnostica el arqueólogo, o en una paradoja en la que "la ignorancia de lo ajeno hace sobrevalorar lo propio y el desprecio de lo propio nos hace preferir lo ajeno. Ni los Picos de Europa son lo más grande del mundo, ni el campo asturiano miseria roñosa". El ponente ejemplifica profusamente para apoyar su tesis. Lamenta el "autodesprecio a los nombres" o la no aceptación de la toponimia normalizada y se detiene en la falta de dimensión cultural que observa en una historia de éxito, la del "paraíso natural" como emblema turístico de Asturias. Falta explicar que el mirador del logotipo son los arcos de Santa María del Naranco, dice, o más concretamente "integrar el patrimonio cultural en el natural, porque en realidad nada hay exclusivamente natural en Asturias, donde todo es el resultado de la ocupación y explotación humanas", explica.

El inventario de errores que García de Castro asocia a la prolongada carencia de un gobierno cultural tiene, por lo demás, una multitud de manifestaciones prácticas. Menciona un "arte rupestre paleolítico de primera" que ha concentrado la inversión en lugar de en las cuevas reales en dos establecimientos de facsímiles o recreaciones, el de Tito Bustillo y el de Teverga. Menciona el peso de "la indiferencia administrativa y la ignorancia colectiva" que infravalora la "colosal minería romana del occidente", el de la racanería de las subvenciones para "parchear" el Prerrománico o la crónica de "la visita imposible" a las iglesias del románico rural. Está la necesidad de legislar para "sacar de la ruina" los palacios rurales, la falta de proyecto para los monasterios barrocos y hasta el "gigantismo fuera de escala" de la Laboral y el Niemeyer. Calcula "entre 5.000 y 10.000 las brañas que se están cayendo" y lamenta que en cuarenta años haya faltado tiempo para hacer un inventario de hórreos, graneros y cabazos, sobre los que también tiene un cálculo de aficionado: "Por encima de 50.000".

"Las pocas reflexiones que se hacen sobre el concepto de patrimonio cultural suelen estar ligadas a la promoción turística", acaba lamentando. "Se mira al de fuera como recurso, cuando deberíamos considerar el patrimonio cultural como escenario de nuestra vida colectiva, pensando en nosotros y no para que un turista lo fotografíe", concluye.

El arquitecto Jesús Menéndez introdujo la alocución de García de Castro con una consideración de la cultura como el concepto en el que de "un modo más evidente se muestran las distintas capas estructurales que definen la ciudad región metropolitana". Sería la cultura, según este punto de vista, el pegamento de del sistema en red que los especialistas del "proyecto Asturias" quieren difundir como mirada nueva sobre el entramado de un territorio que tiene el área metropolitana "configurada en la actividad", pero que ha cometido la "insensatez" de no ser capaz de "conformarla a nivel político" y que "no participa, por tanto, de las ventajas que esa mirada otorgaría a los concejos pertenecientes al área metropolitana".