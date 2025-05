El chef Pedro Martino: "Es necesario escribir la cultura gastronómica asturiana"

"Quiero dejar plasmada por escrito que mi visión de la gastronomía es artística; es la única manera de que se conserve, y de tener reunido nuestro propio bagaje". El chef Pedro Martino está empeñado en recopilar todo ese acervo de platos que realiza en su restaurante y que ha ido aprendiendo en los lugares más variopintos; ha empezando a hacerlo con el primer cuaderno de una serie de cuatro, en el que habla de quince recetas.

El cocinero, que llegó a tener una estrella de la guía Michelin, señala que lo importante es reflejar la tradición asturiana, mas allá de la foto o el plato artístico. "Quiero aportar valor conceptual a la gastronomía asturiana, y de paso, darla a conocer", señaló Martino, que incluso puso un ejemplo práctico y sirvió al público tostas de manteca de fabada con pequeñas esferificaciones de chorizo, muy alabadas por los comensales.

"La cocina no es un arte y no necesariamente ha de haber fuego; hay muchos platos que son fríos, en los que algunos quieren ver atisbos de cultura e incluso de arte, yo creo que el arte es otra cosa, y de serlo la cocina, sería efímero", señaló Eduardo Méndez Riestra, presidente de la Academia de Gastronomía Asturiana. "Cocinar hizo al hombre y la cocina es un pilar en su historia. La cocina y los cocineros han sobrevivido en el tiempo porque existe la escritura. En nuestros días podemos añadir otros cauces, como los vídeos o las redes sociales, cualquier medio que tenga capacidad de fijar esas recetas para el futuro", indicó Méndez Riestra. "La gastronomía asturiana ha sido muy de recetas, aunque pocos restaurantistas han colaborado a ello. El primero fue Luis Gil, de Casa Fermín. En los 90, Casa Consuelo, de Otur y, poco después, Casa Conrado, de Oviedo. En 2022, Fomento de la Cocina Asturiana publicó un libro y a ellos se une ahora el cuaderno de Pedro Martino formado en la Escuela de Hostelería de Santiago de Compostela", remarcó el crítico gastronómico. "Nos cansan esos restaurantes atechados a la sombra de su estrella", señaló el abogado Jesús Soberón, autor de los textos del Cuaderno . "El lujo no está en el género, sino en las manos que lo trabajan", aseguró durante su intervención. "Los productos culinarios me han resultado inspiradores para crear las imágenes", indicó Rain Handpoke, autor de las ilustraciones del cuaderno de Pedro Martino y tatuador profesional. n