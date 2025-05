Transparencia, agilidad y unidad, retos de futuro para los arquitectos

Renovar el Colegio de Arquitectos de Asturias. Ese es el propósito común de los tres candidatos al decanato de la institución en las elecciones que se celebrarán mañana, jueves 15 de mayo. Así lo dejaron patente en el debate cara a cara que mantuvieron ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA, y en el que tuvieron ocasión de exponer las razones que los llevan a presentarse al cargo, las principales necesidades del Colegio o la importancia de aunar esfuerzos en proyectos para Asturias.

Por orden de sorteo, Molina comenzó explicando su por qué: "Me presento al decanato del Colegio de Arquitectos para cerrar un ciclo en mi vida profesional".

Lo siguió en esta primera pregunta Puerto, que aseguró que quiere ser decano "para cambiar aquello que no consideran correcto", haciendo hincapié en que no quiere "un Colegio que desarrolle su actividad de puertas para adentro", sino que busca "la transparencia". Añadió además que su paso por la vicepresidencia del organismo en el año 2017 lo hace tener una visión de cómo es internamente el Colegio: "Yo no necesito un año para saber como funciona" dijo en referencia a Casariego, quien se presenta a la reelección porque "en tres años no nos ha dado tiempo a desarrollar todo el programa", y señaló como punto positivo su "independencia al no tener un despacho en activo".

Los tres desarrollaron cuáles son, a su juicio, las principales necesidades a las que se enfrenta el Colegio de Arquitectos. De esta forma, Puerto incidió en los tiempos de visado y la cuota de los colegiales a la vez que aseguró que su equipo "buscará reducir los plazos de licencias de obras". Casariego quiso subrayar la "situación precaria de la profesión", que hace que muchos arquitectos "tengan poca relación con el Colegio", es por ello que trabajarán para agilizar el papeleo gracias a la inteligencia artificial ya que "una administración colapsada se traduce en tiempos muy largos". Además, apostó por la construcción de viviendas públicas adaptadas a la sociedad del siglo XXI: "Desde el Colegio debemos promoverlo". Por último en este segundo bloque, Molina quiso destacar que: "Para trabajar correctamente hay que saber cómo es la calle" y añadió que: "La profesión necesita un reconocimiento social, debemos lanzar un mensaje de utilizada"

Como principales líneas de trabajo, el actual presidente del Colegio destacó el seguimiento de las actuaciones que estén llevando a cabo los ayuntamientos así como la persecución del intrusismo. Puerto apostó por "recuperar la voz del Colegio como colectivo en defensa de la profesión", mientras que Molina reseñó de su candidatura la "independencia disciplinar".

Minuto de oro

El debate tuvo unos rigurosos tiempos de intervención medidos por las árbitras de la Federación Asturiana de Baloncesto Mónica Meliero y Anna Montoto.

Para terminar las intervenciones, los tres candidatos tuvieron un minuto de oro en el que mostraron sus fortalezas de cara a las elecciones de mañana. Casariego recalcó que: "Me caracterizo por mi independencia y tengo el apoyo de un grupo homogéneo". Puerto instó a su intención de "recuperar la voz del Colegio y hacerlo más digitalizado", además de "bajar los tiempos de visado y las cuotas colegiales". Por su parte, Molina apeló a su "labor social", y pidió "defender aquello en lo que creemos".