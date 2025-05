Las periodistas Landaluce y Belmonte vaticinan una larga vida a los periódicos

"Los periódicos no van a desaparecer; sino, ¿de que van a hablar las radios y las teles por las mañanas?". Las periodistas Rosa Belmonte y Emilia Landaluce, analistas sagaces de la realidad española, desde el periodismo escrito, la tele y la radio, autoras de dos libros escritos en conjunto, lograron abarrotar ayer el Club LA NUEVA ESPAÑA, con un público que demostró lo que ellas mismas dicen: "Hay tal voracidad informativa por los temas que están de moda que no se puede aplacar".

La fama se persigue hoy con denuedo, a través de las redes, a golpe de "clickbait", y cuando se logra, además es efímera y va por sectores de audiencia, dejaron claro ambas columnistas, con el matiz de que esa fama ya no es la de los años 90. "Ahora un cantante llena cuatro días el Palacio de los Deportes de Madrid y no sabemos ni quién es. Igual pasa con los ‘youtubers’", indicó Rosa Belmonte, entre otras cosas, tertuliana en "El Hormiguero", que confesó la vergüenza que le provoca pensar en hacerse vídeos previos a un programa, contando lo que hace: "Quienes hacen ese tipo de cosas se autodenominan ‘creadores de contenido’, que no sé muy bien lo que es, yo escribo artículos; no sé si lo mío es contenido o no”, indicó con ironía. "Si quieres llegar a un tipo de audiencia tu único canal son las redes sociales", reconoció Emilia Landaluce, que escribe sobre gastronomía y comanda el suplemento "LOC".

El paseo por la actualidad periodística, dirigido por el periodista Arturo Téllez, se detuvo también en los "wasaps" entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Rosa Belmonte llamó a distinguir entre "periodismo de investigación y periodismo de filtración". "Detrás de una filtración suele haber una mujer enfadada", señaló Landaluce, algo que ha comprobado a lo largo de su carrera.

"Los mensajes no están editados, el Presidente escribe y puntúa perfectamente", añadió. "El periodismo de investigación que vemos en las películas es ciencia ficción" reconoció Rosa Belmonte, que mostró su inquietud ante el alto grado de susceptibilidad social a la hora de valorar una opinión. "La crisis de los periódicos no se va a superar igualándonos a lo que es gratis; debemos subir nuestra autoestima", recalcaron ambas ponentes.