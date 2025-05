Javier Urra: "Los jóvenes hoy son como el cristal: duros pero frágiles"

"La sociedad actual vive inmersa en la confusión de lo que está bien o mal; no se acepta que los médicos o los profesores sean autoridad. Le pedimos a la vida más de lo que la vida quiere darnos y la gente no quiere sufrir; sólo desea soluciones inmediatas". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Javier Urra, (Estella, Navarra, 1957), psicólogo, divulgador y ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, que acaba de publicar con el psiquiatra Gabriel Kaplan "Un país medicado" (Espasa), un libro en el que ambos analizan el elevado consumo de psicofármacos en España, el más alto de Europa.

El consumo de psicofármacos es especialmente alarmante en la etapa infanto juvenil: "Estamos haciendo jóvenes como el cristal: duros pero frágiles a la vez. Los padres se dejan chantajear por ellos", indicó Urra, que abogó por incluir en la vida altas dosis de tolerancia al sufrimiento. "El sufrimiento fortalece el carácter. Somos vulnerables y debemos aceptarlo", señaló, ante un público que no se perdió ni una coma de la alocución en la que hizo guiños a Asturias. "Aquí vine en mi viaje de novios; no nos hizo falta reservar hoteles; guardo el mejor recuerdo de aquellos días y de lo acogedora que fue la gente", resaltó el terapeuta, profesor del Centro Universitario Cardenal Cisneros y presidente de Recurra-GINSO, una red de centros de atención a menores.

A Javier Urra le acompañó el psicólogo y escritor Marino Pérez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, que cuestionó los métodos que se emplean con los jóvenes en la actualidad. "No sé si estamos preparando a los niños para afrontar la vida. Tenemos una inflación de patologías y el ser humano es más complejo que todo eso", aseguró Urra, que también recordó momentos en los que personajes famosos de este país fueron a pedirle protección para los menores: "años después esas mismas personas exhiben a niños en las revistas, día sí y día no", lamentó. En su nuevo libro, Urra y Kaplan parten de la premisa de que los psicofármacos son necesarios en ciertas situaciones, pero su consumo abusivo constituye una medicalización de la vida y no un simple "remedio" para afrontarla. "Estamos en una sociedad del ‘aquí y ahora’; todo es cambiante, y el ser humano necesita seguridad para mirar al futuro y levantarse cada mañana con ilusión", remarcó. "Hablamos demasiado de felicidad; y es genial, pero efímera; la medicación resulta esencial en muchos casos, pero no ataca el fondo del problema", concluyó.