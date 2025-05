Premios a la libertad con mayúsculas en Oviedo: la UME y el Club LA NUEVA ESPAÑA, reconocidos

El recuerdo de la dana que asoló Valencia en noviembre del año pasado sigue muy presente en la memoria social. De quienes en la lejanía vieron como el agua arrasaba con vidas e historias, pero especialmente de quienes vivieron el horror en primera persona. La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue en esos días un pilar clave en la recuperación de los pueblos arrasados, labor por la que ayer recibieron el galardón especial "Libertas" 2025 de la Sociedad Civil Oviedo 21. "Los militares estamos acostumbrados a trabajar allí donde se nos requiere. Solo hacemos lo que España requiere. Nos debemos a ustedes, son nuestra razón de ser", aseguró Alberto Salas Méndez, Jefe de Estado Mayor (JEM) de la UME tras recoger el galardón.

El militar, que puso a parte del Auditorio de Oviedo en pie con su discurso, explicó que el "el mayor enemigo en una emergencia es la improvisación", lo por que el personal de la UME dedica gran parte de su tiempo a prepararse y entrenar para saber reaccionar cuando las circunstancias lo quieran. "En la UME hay tres pilares fundamentales. El personal, verdadero centro de gravedad y cimiento del cuerpo; los medios, contamos con dispositivos de alta tecnología; y la ilusión, porque somos una unidad muy joven, vamos a hacer 20 años, pero hemos sido capaces de convertirnos en una parte importante de la ciudadanía".

El Club LA NUEVA ESPAÑA recibió esta edición el premio en la categoría "Oviedo". Este "espacio de encuentro", como lo describió el director del periódico, Gonzalo Martínez Peón, cuenta con 37 años de trayectoria y organiza al año más de 400 actos, reuniendo en cada ejercicio a una media de 20.000 personas. "Este espacio representa nuestro compromiso con la cultura y libertad de pensamiento. Es un foro de reflexión y reconocimiento", destacó.

El presidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, Manuel Luis Ruiz, premio "Asturias", destacó en su intervención la importancia del galardón que celebra "el triunfo de la palabra libre y el pensamiento sin ataduras". "En estos tiempos, donde los valores son tan complicados de enseñar, en donde bien parece que algunos buscan desmerecer nuestra historia; o que quieren empañar el valor de la familia, de la educación, del honor e, incluso del magisterio de la cátedra. En un instante donde hay personas que pretenden que nuestros valores no sean sobresalientes, ahí está dando la cara Sociedad Civil Oviedo 21", manifestó.

En la categoría "España" el premio fue para el Instituto Juan de Mariana, cuyo director, Manuel Llamas, resaltó el trabajo que la institución ha venido realizando estos veinte años "en defensa de la libertad" a través de tres vías, la investigación, la formación y la divulgación de las ideas. "La libertad genera crecimiento económico y prosperidad".

EL último galardón, la categoría "internacional" recayó en esta ocasión en The Legacy. "España posee una riqueza cultural y una herencia que merece ser celebrada", defendió su presidenta, Eva García, quien explicó a los presentes que el origen de la asociación está "en los cientos de españoles que vemos que no se hace justicia con nuestra historia. No podíamos quedarnos de brazos cruzamos mientras se da un relato falso", apuntó, antes de animar a tender puentes entre Iberoamérica

El presidente de Sociedad Civil Oviedo 21, José Antonio Álvarez, afirmó en su intervención que "enfrentamos un reordenamiento de la sociedad mundial descarriada" y que "sin libertad tornará la banalidad del mal"; mientras el teniente alcalde de Oviedo, Mario Arias abogó por trabajar para conseguir que los jóvenes valoren más la democracia.