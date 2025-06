Rafael Puyol: "La emigración está globalizada, pero no desbordada"

La población del planeta seguirá creciendo, aunque no con la intensidad con la que lo hizo en el pasado. El mundo no tendrá tantos moradores como se pronosticaba en los años 50 del siglo XX, cuando se daba por hecho que la "bomba demográfica" acabaría por estallar.

Rafael Puyol Antolín, catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue rector entre 1995 y 2003, rompió ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA una retahíla de mitos en torno a la demografía. Lo hizo en un acto que sirvió para la puesta de largo en Asturias de "¿Un mundo sin personas? (Almuzara), el libro en el que el catedrático asturiano, nacido en Gijón, analiza el nuevo escenario de la demografía mundial y deja razones para el optimismo.

"La emigración se ha convertido en un fenómeno global, pero no está desbordada", indicó Puyol, quien también puso énfasis en la disminución general de la natalidad, incluidos los países africanos. "Dos tercios de la humanidad viven en países que no son capaces de renovar sus poblaciones", recalcó el profesor Puyol, para quien el envejecimiento es "una conquista social, no un problema; trae desafíos en pensiones, gasto sanitario o dependencia, pero en realidad es un rejuvenecimiento de la población, acompañado por el hecho de contar con el talento senior", aseguró.

"Puyol nos tranquiliza, el apocalipsis demográfico no se producirá; seremos menos pero eso no traerá declive económico ni social", recalcó Juan Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo y catedrático de Economía, que acompañó a Rafael Puyol junto con Rodolfo Gutiérrez Palacio, catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo, quien, por su parte, destacó la trascedencia de esa caída global de la natalidad, incluso en África. "La demografía es la ciencia de la vida, sensible al discurrir del tiempo humano, que va del nacimiento a la muerte, este libro hace fácil lo difícil", afirmó.

"Rafael Puyol es una persona solvente y sosegada y leer sus teorías tranquiliza", señaló Juan Vázquez , para quien "el desafío fundamental está en la eficacia de las políticas demográficas; las políticas familiares no se están desarrollando correctamente en España". El exrector universitario consideró "previsible" que descienda la población universitaria, "cae la demanda y aumenta la oferta, eso en economía suele traducirse en cierres de factorías", recalcó.

Rafael Puyol, que también preside la Universidad Internacional de La Rioja, concluyó que las políticas de ayuda familiar no son de derechas y los inmigrantes no vienen a quitar el empleo a los españoles. "Coincido con mi colega Massimo Livi Bacci en que "la mejor política de natalidad es el mercado de trabajo", concluyó el ponente.