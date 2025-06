José Luis Bravo: "El abogado siempre debe empatizar con el cliente"

"El abogado siempre tiene que empatizar con el cliente, si no hay confianza es muy difícil sacar el caso adelante". El abogado José Luis Bravo Pérez-Chaves se ha decidido a repasar los dilemas a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de sus 35 años de vida profesional y los ha plasmado en el libro "El dilema de la (in) justicia", una colección de historias reales que reflejan el ejercicio diario de una profesión en la que las relaciones humanas son primordiales y se entretejen a veces de forma sorprendente. A José Luis Bravo le presentó el letrado Pedro Fernández del Valle, que destacó la plena dedicación de su buen amigo a los casos en los que se ha visto involucrado. "He pasado por clientes que han querido engañarme y otros que han llorado de tristeza o de alegría", señaló Bravo, que igualmente destacó los muchos enemigos que se ganan los abogados en el ejercicio de la profesión. "La justicia lenta es una mala justicia", resaltó el letrado, que ejerce en Oviedo. "Los jueces están a veces sobrecargados y desesperados porque no pueden ver los temas con la profundidad que aplicamos los abogados", abundó. "Los clientes más humildes son los que mejor pagan; en otros casos, son capaces de regatearte y discutir, es algo que, de una forma u otra, también conlleva una pérdida de confianza", recalcó.

Bravo también relató cómo en una ocasión hizo de mediador entre matrimonios inmersos en un proceso de divorcio, "y me dieron las gracias por haberles evitado un pleito que no iba a ningún lado", indicó. "La mediación es muy necesaria, y también muy gratificante", resaltó Bravo, que también se ha dedicado a cuestiones jurídicas bancarias.