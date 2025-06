"Los instrumentos se pagaban a plazos en los 90", dicen los artistas

Los artistas Igor Paskual (Babylon Chat) y Alicia Álvarez (integrante de Pauline en la playa), pertenecen a la generación de los 90, marcada por las tiendas de música en las que se compraban los instrumentos a plazos; las pequeñas salas en las que se fogueaban las bandas y los bares en los que se educaba el gusto y se salía con una lista interminable de canciones recién descubierta. Así lo contaron ambos ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA, a lo largo de una charla, organizada por Tribuna Ciudadana, dedicada a la música de Asturias que marcó una generación y se proyectó hacia el mundo.

"El rock me ha dado tanto que no puedo tratarlo mal; a la gente hay que atenderla bien, toques para 5 personas o para 5.000", resaltó el fundador de la banda de glam-rock con la que llegó a grabar tres discos, licenciado en Historia del Arte, que reivindicó los conciertos en "petit comité", cuando no había teléfonos móviles y las bandas se equivocaban sin el estrés de saber que ese error se difundiría en las redes.

"En el caso del ‘Xixón Sound’ hubo lugares que eran el punto de reunión en el que todos confluíamos; el bar de la noche, las tiendas de discos y librerías como Paradiso", señaló Alicia Álvarez, también periodista y editora. "Poder pagar a plazos era la diferencia entre o no tener instrumentos", indicó Pascual. "Mi referente siempre fue Christina Rosenving", apuntó la artista gijonesa, que alabó el trabajo de "revival" de la música tradicional que están haciendo artistas asturianos como Rodrigo Cuevas.