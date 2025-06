Emilio del Río, divulgador de la cultura clásica: "Hay que saber que vivir es caerse y levantarse"

"El estoicismo no es resignación. Vivir es caerse y levantarse. En la vida hay momentos difíciles en los que entra en juego tu equilibrio, tu serenidad y tu libertad interior". Emilio del Río, el gran divulgador de la cultura clásica, llega hoy a las 19.30 horas al Club LA NUEVA ESPAÑA, de la mano de su nuevo libro: "Carpe Diem", toda una declaración de ayudar a descubrir al gran público las respuestas de los pensadores del mundo grecolatino a los dilemas de la vida.

"El libro pretende ser una guía práctica con consejos que ayuden a la gente en su día a día y les haga ser mejores personas", resalta el escritor, profesor de la Universidad Complutense y activista por las humanidades clásicas. "Quiero que quien nunca haya oído hablar de Virgilio, Homero o Séneca, se familiarice con el pensamiento que es la base de nuestra cultura", indica.

"Quería hacer una sátira de los falsos manuales de autoayuda y, al final, me ha salido un manual de buena literatura que te sirve y te ayuda para la vida. He tomado notas durante muchos años y ahora las comparto con los lectores. Estas obras me han servido para encontrar el camino de la felicidad y ser mejor persona", asegura el autor, que dirige el espacio radiofónico Verba Volant, en Radio Nacional de España.

"Los clásicos son divertidos y sirven para encontrar el bienestar emocional. Por ejemplo, ahora parece que hemos descubierto la alimentación sana, el ejercicio físico, el bienestar emocional, pero esto tiene 3.000 años: Mens Sana in corpore sano. Las respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos ya las dieron los clásicos grecolatinos", recalca Emilio del Río, a quien presentará Santiago Recio, catedrático de Latín del Instituto Alfonso II de Oviedo.

"Hay que saber que nos vamos a morir y que no se trata de llorar por las esquinas. Es la muerte la que da sentido a la vida. Sabiendo esto hay que ser felices, hay que darle sentido a esto. Eso es ‘Carpe Diem’, disfrutar de este regalo maravilloso que es la vida. Ni temer ni anhelar el último día, esto lo decía Marcial el poeta hispano-latino", concluye.