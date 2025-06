Montoliu: "Investigar con animales aún es indispensable"

"La investigación con animales sigue siendo indispensable; no todo puede hacerse con células". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA , Lluís Montoliu, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro Nacional de Biotecnología, y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, del Instituto de Salud Carlos III, que habló de la importancia de la bioética en la investigación biomédica. Le presentó Abelardo Margolles, profesor de investigación en el Instituto de Lácteos (IPLA), dentro del ciclo de primavera de la Academia de la Ciencia y la Ingeniería de Asturias. Montoliu señaló que este tipo de investigación animal siendo clave para avanzar en el tratamiento y conocimiento de enfermedades raras como el Síndrome de Williams, un trastorno del espectro autista, que se caracteriza por la extraordinaria vulnerabilidad que presentan los afectados. "Nadie quiere experimentar con mascotas, pero esto es evitable", indicó Montoliu, en referencia al caso de los perros Beagle que llegaron a España desde Estados Unidos, distribuidos entre varios laboratorios.

"Hoy en día la inteligencia artificial y la robótica copan gran parte del debate sobre bioética", resaltó Montoliu, que también reclamó que el dinero de la investigación civil no se dedique a la investigación militar, ya que ambos campos pueden llegar a solaparse. Entre los retos éticos que planteó destacó el de los embriones sintéticos obtenidos mezclando células troncales y cambios en el medio de cultivo, "la pregunta es si son embriones reales y si son capaces de dar lugar a un ser vivo; eso no se ha conseguido", recalcó. Otro campo controvertido es la utilización de cerdos modificados genéticamente para que los órganos no sean rechazados cuando se utilicen con humanos. "Esos corazones o hígados ya se están implantando y como es lógico, existen voces en contra", manifestó. "Ahora tenemos tiempo para pensar sobre estos dilemas que serán claves en el futuro", concluyó el científico barcelonés. n