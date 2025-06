Andrea Cabrera: "No nos consta que Parabere haya frito un solo huevo"

María Mestayer descubrió los cuartos fríos del Hotel María Cristina de San Sebastián y el hallazgo le cambió la vida a ella y luego a miles de españoles que pudieron permitirse comprar una nevera. En tiempos en los que conservar alimentos era todo un desafí0, aquella visión futurista la llevó a escribir sobre ello en el diario La Nación (Buenos Aires), y como consecuencia, Westinghouse, que quería introducirse en España, le regaló con una nevera americana de las que hacen hielo, algo que nadie tenía aún en la España de la posguerra.

Lo contó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA la periodista y escritora Andrea Cabrera, autora con Aldo García de "Parabere", el libro que novela vida de la falsa marquesa que acercó la alta cocina a los hogares, y que tuvo gasta dotes de visionaria, al vaticinar que "llegará el día en el que las cocinas serán como laboratorios".

"Escribió libros sobre cocina, tuvo un restaurante y fue una autoridad en gastronomía, sin que tengamos certeza de que alguna vez hubiera frito siquiera un huevo. Pero eso no importaba. Su conocimiento no venía de la ejecución directa sino del estudio, la observación y, sobre todo, de una pasión contagiosa", explicó Andrea Cabrera, a quien acompañó el chef Luis Alberto Martínez, propietario de Casa Fermín y vicepresidente de Fomento de la cocina asturiana. "María Mestayer no habla sólo de comida, sino de todo el ritual que la rodea; me fascina su bacalao club ranero, que he preparado muchas veces", relató el cocinero.

En 1936, con 58 años, María Mestayer dejó Bilbao y abrió un restaurante en Madrid. Tres meses después, estalló la Guerra Civil y la CNT se incautó del local. En lugar de venirse abajo, transformó el lugar en comedor para oficiales en las trincheras. Años después, volvió a abrirlo.