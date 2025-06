Javier Segura del Pozo: "La soledad no deseada es una amenaza global"

Rober contra el Cáncer organiza una nueva carrera por el Camino del Salvador, entre León y Oviedo, del 27 al 28 de junio. Con ese motivo el Club acoge hoy un acto en el que intervendrán Concepción Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo; Beatriz Flórez Álvarez, concejala de comercio del Ayuntamiento de Mieres; Gema Alvarez, alcaldesa de Lena; Nicolás de las Heras, plusmarquista nacional e internacional de ultrafondo; José Javier García, de la asociación de amigos de Manuel Barros, y Roberto Aramburu, CEO de Aramburu Cultura Gastronómica.

"En Reino Unido hay un Ministerio de la Soledad y la cuestión está en el debate social desde hace años. Yo soy mas partidario de la ación municipal, la administración más cercana. En España proliferan las noticias de personas que lleva días o semanas muertas en su casa sin que nadie reclame su presencia. La soledad es un factor de riesgo, una amenaza global, según la OMS, que atenta contra la salud, combatirla es el gran reto actual".

De este modo lo explicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Javier Segura del Pozo, medico especialista en salud pública, a quien presentó el también médico, político y escritor Gaspar Llamazares. "La soledad puede ser una sensación subjetiva; a veces tenemos relaciones pero no son las que necesitamos; el aislamiento también es subjetivo; uno puede vivir acompañado y sentirse muy sólo", indicó Segura del Pozo, que ha realizado en el Ayuntamiento de Madrid un significativo trabajo para combatir la soledad . El especialista hizo hincapié en diferenciar esa soledad no elegida de la que es buscada: "incluso hoy día es un lujo vivir solo", indicó Javier Segura, que ha centrado su práctica en la Salud Pública durante más de 30 años. "La soledad no deseada no afecta a un solo grupo de personas; existen varios sectores de riesgo, desde los mayores a los niños y adolescentes", recalcó el ponente, que puso de relieve la alta incidencia de este tipo de soledad entre las clases más desfavorecidas, aunque se da en todas las capas sociales.

"Esta soledad refleja el cambio de nuestra forma de vida; de un mundo en el que han variado las prioridades", remarcó Segura del Pozo, que mencionó la alta incidencia de la sensación de aislamiento en personas con problemas mentales o con discapacidad, inmigrantes o madres de familias monoparentales.

"No es bueno sumar mas programas que colapsan la atención a las personas que están solas", aseguró Gaspar Llamazares, antes de poner el foco en el debate sobre esta materia, que está abierto ahora en el Ayuntamiento de Oviedo. "Lo más importante es fortalecer los vínculos sociales", insistió Javier Segura del Pozo, que no pasó por alto la problemática oculta de la soledad en los hombres, "menos dados a expresar la soledad", concluyó.