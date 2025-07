José Ramón Chaves: "Hay que saber decir no y huir de la gente tóxica"

"A Carlos López-Otín le tocó bailar con lobos disfrazados que le hundieron la vida e intentaron socavar el prestigio de uno de los mejores investigadores del mundo". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el magistrado José Ramón Chaves, que en su nuevo libro, "Bailando con lobos disfrazados", desciende a los infiernos de las bajezas humanas y analiza todas esas debilidades que desvirtúan el comportamiento.

El ejemplo de López-Otín es para el magistrado una muestra palpable del daño que puede causar la toxicidad y, en este caso, la envidia. Al lado de Chaves, Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, presentó al escritor y conversó con él en un diálogo animado también con preguntas del público. "Chaves es un magistrado de prestigio y un magnífico comunicador; escritor, articulista, bloguero y conferenciante. Dice que es un lobo solitario pero a mí me parece un buen tipo, un hombre culto, inteligente, que trabaja, cultiva sus aficiones, lee (y mucho), viaja, cuida a su familia y amigos, vive y deja vivir. Tiene sentido del humor y se le ve razonablemente feliz. Casado y padre de tres hijos, no le gustan los deportes de riesgo ni los conciertos de música clásica; huye de las multitudes, evita las colas y le cuesta subirse al tren de las redes sociales. Tampoco es aficionado a la nueva gastronomía ni a espectáculos estrafalarios", relató Ángeles Rivero.

"En la vida pronto descubrimos que tras las máscaras de bondad acecha el peligro con rostro humano y a veces amable: malvados y psicópatas; egoístas, soberbios, explotadores o maltratadores…", señaló Chaves, que recomendó "indiferencia" ante quienes buscan discutir con malas intenciones.

"También están los que ocultan el puñal, los traidores, tramposos y violentos; los cobardes y los simples", añadió el magistrado ante un auditorio repleto de amigos como Antonio Arias, ex síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias; compañeros jueces como Daniel Francos y Alejandro Cabaleiro; Mario Díaz, presidente de la Academia de Ciencia e Ingeniería; Manuel Fernández de la Cera, ex consejero de Cultura del Principado; Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos; Jesús Álvarez de Linera, abogado, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de Ópera de Oviedo, y su esposa, Montaña Arévalo, letrada del TSJA; y Antonio Díaz Lago, gerente de la Universidad.

"Hay que saber decir no y huir de la gente tóxica", recomendó Chaves, con casi 30 libros en su haber, y que identifica hasta 50 tipos de personas de esas que más vale tener lejos. El autor confesó que su libro es fruto de un proceso artesanal, en el que la tormenta de ideas se va formando y ampliando. "No me refiero a la maldad superlativa ni a la de los delitos, sino a la maldad cotidiana, la que sufrimos todos", añadió, a la vez que aludió a gente "grosera, manipuladora e insensible, con la que nos cruzamos a diario".

El juez pensó incluso titular su libro "50 sombras de la grey", en un guiño irónico al título de la película y a seres con los que no se siente para nada identificado. Chaves subrayó la importancia de vivir el presente con sabiduría: "Carpe diem no es agotar la vida, sino sacarle fruto. No todo vale", sentenció.