Amparo Rúa: "Vi mi cara por primera vez reflejada en los ojos de las vacas"

Beveraso, una aldea del concejo de Allande, sonó ayer en el Club a través de las páginas del libro "Y las paredes hablaron", de Amparo Rúa, que narra una niñez en el pueblo marcada por el trabajo, la humildad y la tradición. El acto, presentado por su hija Marián González Rúa, profesora de Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo y autora del prólogo, fue un homenaje a las cocinas de leña, a los filandones y a los escaños donde se contaban historias mientras se hilaba en las noches.

"Mi madre nunca fue al colegio, pero siempre quiso aprender", señaló Marián González. "Cuando yo nací, fue a una escuela para mayores para poder entender mis notas; ahora escribe, hace teatro, y se enfrenta al papel en blanco en un ordenador, de forma brillante", aseguró la profesora, ante un concurrido auditorio.

Amparo Rúa desgranó los fragmentos de una infancia sin fotos ni juguetes: "La primera vez que vi mi imagen reflejada fue a través de los ojos de las vacas", señaló. Con cinco años ya sembraba el maíz y se colocaba delante del ganado. "Mi madre me enseñó a medir la sal con los dedos y a tostar el café, mirando a la llareira", contó, como si el tiempo no hubiese pasado. A los doce años le compraron una máquina de coser: "yo quería una de pedal, me parecía un lujo", indicó Rúa, que rememoró aquellos días marcados por el paso del Alsa de Grandas, que los niños imaginaban lleno de gente bien vestida. "La vida sucedía en el cuarto grande y en la cocina donde incluso vi parir a una vecina", relató.

Marigel Álvarez, emprendedora turística y recuperadora del queso Casín, no escatimó en elogios para la nueva escritora: "Hoy es el día de Amparo. Las mujeres rurales hacemos de todo, un día trabajamos mucho y el día siguiente igual no tanto, en el campo se vive muy bien", aseguró.

Belarmino Fernández Fervienza, alcalde de Somiedo y presidente de la Red de Desarrollo Rural de Asturias, añadió dimensión institucional al acto. "Los once grupos de que gestionan fondos europeos saben que la mujer es fundamental. Participan en todas las tareas: agricultura, ganadería, artesanía, o turismo", señaló el edil somedano. "El 84% de los municipios asturianos cuenta con iniciativas impulsadas por mujeres. Han sostenido históricamente la economía familiar, aunque muchas veces han permanecido invisibles, por eso un libro como este es importante", concluyó.