Vega de Seoane: "Asturias debe dejar de lado la ideología en materia fiscal"

"Asturias necesita un sistema fiscal más atractivo y dejar de lado las ideologías para atraer empresas a la región". Javier Vega de Seoane, asturiano, nacido en San Sebastián y criado en Lieres (Siero), presidente de Honor del Círculo de Empresarios y de la Fundación Integralia de DKV, entre otros cargos, reclamó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA respuestas políticas prácticas y alentó a legislar sin tirar de ideología, para hacer que la región funcione.

Vega de Seoane, ingeniero de minas y uno de los artífices de la llegada de la multinacional Thyssen a Mieres a principios de los 90, echa de menos aquel espíritu de colaboración, "necesario para abordar un proyecto común del que hoy carecemos en España", lamentó. El empresario, con casa en La Isla (Colunga), estima que Asturias requiere elementos competitivos diferenciales y halagó el "aguante" de empresarios como el oftalmólogo Luis Fernández-Vega, presente en la sala, "un patriota que mantiene aquí su empresa, aún con una política fiscal en contra", señaló. En un mundo cada vez más transparente y exigente, la libertad y la responsabilidad social de las empresas no es una opción, sino una necesidad. Para el empresario , el nuevo paradigma social exige personas buenas y empresas buenas: "Tenemos que ser buenas personas físicas y jurídicas".

En su visión, ese buen comportamiento no solo es un imperativo ético, sino una condición de supervivencia: "A quienes no se comporten bien en este mundo tan transparente, les irá muy mal. Las empresas sin ‘licencia social’ para operar simplemente desaparecerán", resaltó. Vega de Seoane analizó la responsabilidad de la empresa en la sociedad actual, dejando muy claro que esa implicación social no es lo mismo que la filantropía: "Muchas veces se confunden los términos".

Le presentó su amigo el economista Álvaro Cuervo, nacido en Carreño, catedrático emérito de la Complutense, quien calificó a Vega de Seoane de "bien público, un bien que está disponible para todos".

Asistentes a la conferencia de Vega de Seoane. / Fernando Rodríguez

Cuervo expresó su satisfacción por encontrarse en LA NUEVA ESPAÑA: "una institución, un periódico respetado, influyente y no beligerante". "La responsabilidad social y la sostenibilidad, deben ser fuentes de valor para la empresa y para la sociedad, sin que el estado decline sus obligaciones", matizó Cuervo. Precisamente dos de los consejos que Vega de Seoane da a sus colaboradores son: "No hagáis aquello que no podáis contar. Y no hagáis aquello que no os gustaría ver publicado en LA NUEVA ESPAÑA".

"Los comportamientos responsables son éticos, y también rentables. La gente buena quiere trabajar en empresas responsables", sentenció. "El talento sólo se atrae si hay compromiso con el bien común", añadió.

"La incertidumbre global y los cambios estructurales obligan a repensar el capitalismo. El modelo económico debe seguir evolucionando para ser sostenible, competitivo y éticamente válido. Uno se comporta mejor cuando sabe que lo están viendo", explicó, ante un auditorio con líderes empresariales como María Calvo, presidenta de Fade; José Cardín, de El Gaitero; Javier Targhetta, ingeniero de minas; el traumatólogo Alejandro Braña; Vidal Gago, director de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón; Avelino Acero, Ingeniero de caminos y ex director general de FCC y José Ángel Toyos, alcalde de Colunga.