Elisardo Temperán: "Compostela existe gracias al rey Alfonso II"

"El Camino es una parábola de la vida, un sendero que invita a luchar contra el cansancio y a experimentar una conversión; su meta es llegar a Jesucristo". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Elisardo Temperán, canciller del Arzobispado de Santiago, durante la conferencia titulada "De Oviedo al Pórtico de la Gloria: Principio y fin del Camino Primitivo", en la que destacó la vinculación entre Oviedo y Compostela.

Temperán, a quien presentó Manuel Fernández Quevedo, presidente de la asociación Día de Galicia en Asturias, que cumple treinta años, destacó el significado espiritual del Camino Primitivo, la ruta más antigua y simbólica de las que van a Santiago. El sacerdote relató que bajo de la Catedral de Santiago reposan los restos de una antigua casa romana, un testimonio material que conecta la ciudad con sus raíces más profundas. En ese contexto, explicó la estrecha relación entre el apóstol Santiago y la Virgen María, cuya familia era muy cercana a ella.

El relato se adentró en la época en que el apóstol vuelve a Israel y enfrenta la persecución del rey Herodes, quien ordenó su decapitación. El sacerdote destacó un dato fascinante descubierto en el siglo XIX: la presencia de sangre en el cuello y daños en algunas vértebras, evidencias físicas de la decapitación del apóstol. "Las leyes romanas dictaban que los cuerpos decapitados fuesen arrojados a las cloacas; el cuerpo del apóstol fue embarcado en Jaffa y trasladado hasta Iria Flavia, donde fue sepultado en aquella casa romana, dando inicio a un pequeño culto local", explicó.

Ataque musulmán

Galicia, como condado bajo el reino de Asturias, vivió un auge de la devoción a Santiago incluso antes del descubrimiento de los restos en Finisterre. "El Beato de Liébana ya consideraba a Santiago como la cabeza de la Hispanidad. Alfonso II, tras visitar Compostela confirmó el hallazgo del sepulcro y difundió la noticia al Papa y al emperador. Compostela existe gracias a él", indicó. La ciudad, cuyo nombre significa "lugar bien compuesto", creció en torno al sepulcro. En el año 997, el caudillo musulmán Almanzor atacó el lugar, llevando incluso las campanas de la iglesia, que Alfonso III recuperó con la ayuda de musulmanes. El sepulcro fue respetado. Con la construcción de la catedral, comenzaron las peregrinaciones, que se diversificaron en varios caminos: el del Norte, que pasa por Oviedo; el del Salvador, que parte de León; y el Primitivo, que sale de Oviedo. Temperán consideró probable que el Papa visite Santiago en 2027. Subrayó cómo la tecnología ayuda a atender a los peregrinos, con tecnologías como una aplicación que permite seguir la misa en varios idiomas.

Al acto acudieron, entre otros, el deán de la Catedral Benito Gallego; Jorge Fernández Sangrador, vicario general de la Diócesis, y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo.