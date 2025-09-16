El cómic "dialoga sin complejos" con el Museo de Bellas Artes

"Asturias y Portugal, un reino madre para una nación" es el título de la conferencia que ofrece esta tarde Francisco Avelino Aguado, médico y especialista en la historia del Reino Astur. Le presentará Antonio Cuestas, delegado en Asturias de Amigos de Portugal. El Estado de Portugal encuentra su genuino origen en el Reino de Asturias, según los historiadores.

El cómic y la novela gráfica están mas cerca del mundo del "gran arte" desde 2022 en Asturias. Fue ese año cuando la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes convocó un certamen que ya tiene en marcha su cuarta edición y que ahora reúne en un volumen las obras ganadoras hasta la fecha.

Así lo puso ayer de relieve, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, Alfonso Martínez, presidente de Amigos del Museo, que ensalzó el impulso que dio al certamen Alfonso Palacio, anterior director de la pinacoteca regional, actualmente director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado. Martínez lo comparó con el Cid: "Incluso después de su paso sigue atrayendo personas al museo", indicó Martínez. Subrayó también el interés de la entidad por acercar el cómic al mundo del arte.

Miguel Angel Cabo, Carlos Fernández (padre de Alicia Fernández); Juan Gregorio Hauciartz; Reynaldo García, Aurora Palomo y Moisés Carretero, son algunos de los premiados que ayer no se perdieron la puesta de largo del libro recopilatorio, diseñado por Ricardo Villoria. A ellos se refirió Milca Iglesias, historiadora del Arte, organizadora del concurso, junto con Laura Gutiérrez. "Hemos seleccionado siete cómics para esta primera publicación, y todos ellos tienen algo especial", señaló.

El certamen ha ido creciendo en participantes, dotación económica y en calidad. A ello se refirió el periodista Javier Cuervo, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, autor de la introducción del libro y un auténtico apasionado de los cómics, a los que se declaró "adicto". "Estoy aquí por la amistad y por una adicción. Amistad, la que une desde hace tiempo a LA NUEVA ESPAÑA con los Amigos del Museo. Y adicción, una confesada y fervorosa, al cómic, ese arte narrativo que nació a finales del siglo XIX de la mano de la prensa satírica y que hoy dialoga sin complejos con los muros más clásicos del arte: los de los museos", resaltó Javier Cuervo.

Fue precisamente a finales del XIX cuando comenzaron a aflorar los primeros cómics, muy ligados al periodismo. El término "prensa amarilla" tiene su origen en "The Yellow Kid", personaje fundacional del noveno arte. Desde entonces, el cómic y el periodismo no han dejado de entrelazarse. "Los cómics y los museos han empezado a entenderse. Los museos, guardianes del pasado y de lo clásico, se han hecho más ‘pop’, más accesibles, y más abiertos a lenguajes como el del cómic", relató Cuervo.

En 2023, el primer premio del certamen fue concedido ex aequo a los cómics "Asuntos de familia. Algo personal", de Alicia Fernández Vila, y "La danza de Salomé", de Reynaldo Díaz Castro. Además, se otorgó un accesit a la obra "La Noche de las Llamas Azules", de Miguel Ángel Cabo Galguera. En 2022, el primer premio lo recibió Juan Gregorio Hauciartz por "El otro visitante". El accésit se lo llevaron Moisés Carretero y María Aurora Palomo por "Azul", además de una mención honorífica para Andrea Díaz por "La visita". En 2024, el primer premio fue para Genís Amor Orò, por "Día de playa". El accésit correspondió entonces al ilustrador ovetense Pedro Fano Muñiz, por "Rose avec une bougie" (Rosa con vela), un cómic ambientado en el museo.