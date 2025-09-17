Francisco Avelino Aguado: "En Portugal, Asturias es el ‘reino madre’, del que surgió el país"

"Para los portugueses aficionados a la historia, Asturias es conocida como ‘reino mae’", el reino madre del país; la huella de esa reconquista se despliega en un legado repartido por todo el país, con vestigios como la iglesia prerrománica de San Pedro de Lourosa, similar a San Julián de los Prados, con una ducha bautismal igual a la de Santianes de Pravia". Así lo explicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el médico e historiador Francisco Avelino Aguado, que detalló la relación entre el Reino de Asturias y la configuración del país luso.

Las huellas asturianas perviven incluso al lado de la Torre de Belem, en Lisboa, donde se encuentra un cañón de 1861 realizado en la fábrica de Trubia en tiempos del General Elorza, como señaló Antonio Cuestas, delegado en Asturias de la Asociación de Amigos de Portugal. "Portugal, antes de ser país, fue frontera, y antes de ser frontera, fue visión. Y esa visión nació en Oviedo, en tiempos de Alfonso III el Magno", indicó Cuestas durante la presentación de la conferencia.

A mediados del siglo IX, el Reino de Asturias ya no era una resistencia agónica sino una monarquía expansiva con amplias relaciones internacionales. "Alfonso III entendía que conquistar tierras era inútil si no se repoblaban con gentes fieles, tenaces y dispuestas a arar, rezar y luchar. Así nació el sistema de repoblación planificada, una reconquista programada, ejecutada no por aventureros sueltos, sino por condes que actuaban como brazos del Rey; uno de ellos fue el asturiano Vimara Pérez", resaltó Aguado. En ese sistema, los mozárabes tuvieron un papel crucial. Algunos llegaban desde Toledo o la Bética, asentándose en zonas como Lugo.

Monasterios como el de San Julián y Santa Basilisa, fundado por estos repobladores, se convirtieron en centros de cultura y producción. "Alfonso III no solo otorgaba tierras a campesinos, sino también a estas instituciones religiosas que anclaban la cristiandad en un territorio aún disputado", recalcó el investigador, que también hizo hincapié en la importancia del Camino Primitivo como vía de repoblación.

Un documento de 873 indica cómo Alfonso III, aconsejado por Vimara Pérez, reunió a su corte en Oviedo para lanzar la repoblación de Braga. Tras conquistar Oporto a los musulmanes, Pérez fue nombrado conde de Portugal y fundó también la localidad de Vimaranis (Guimarães).