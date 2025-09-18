El SESPA pondrá en marcha un proyecto piloto para la prevención de la demencia
"Estamos diagnosticando deterioro cognitivo en personas de 40 y 50 años", resalta el neurólogo Manuel Menéndez, miembro del proyecto JADE Health
EL SESPA desarrollará un programa piloto para la pre vención de la demencia, en el marco del proyecto europeo JADE Health, coordinado por la Junta de Extremadura, con 39 socios de varios países, del que forma parte el Servicio de Salud. Lo anunció ayer en el Club Manuel Menéndez, neurólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), participante en el proyecto, que habló de las iniciativas europeas para mejorar el abordaje de la demencia, en un acto organizado por la asociación de paciente s y familias ADAFA Alzhéimer Asturias. El domingo se celebra el día mundial para llamar la atención sobre una enfermedad de alta prevalencia en Asturias. "El alzhéimer puede tener un componente genético, aunque en la mayoría de los casos no es así", recalcó Menéndez, que destacó la alta cifra de trastornos cognitivos diagnosticados en personas con edades entre los 40 y los 50 años. "Uno de los objetivos del proyecto es promover nuevos modelos de atención, en el marco de un programa integral y participativo. También es importante el diagnóstico precoz: hoy es posible saber si las personas va a desarrollar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas", remarcó el especialista.
Concha Mena, presidenta de ADAFA, reclamó fondos para seguir manteniendo el programa de atención y las iniciativas que auspicia la asociación. Ángel José López, director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental del Principado, destacó el papel de las familias, "que asumen un rol esencial en la evolución de los enfermos, en procesos que son muy duros", señaló. Enrique Rodríguez Nuño, director general de Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias, destacó la amplia red de centros de día repartidos por todo el territorio. "Hoy con un proceso de demencia se puede vivir", aseguró. María Velasco, concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, destacó el compromiso del municipio con el apoyo a los enfermos y a las familias.
La presentación corrió a cargo de Nerea Higelmo, trabajadora social de ADAFA.
