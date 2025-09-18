El trail Reliquias-Perdonanza incluye este año una caminata desde Palomar

El próximo sábado los caminos milenarios del Monsacro volverán a vibrar con la V Carrera Trail Reliquias-Perdonanza, una prueba que este año incorpora una caminata de diez kilómetros desde Palomar (Ribera de Arriba) hasta la Catedral, destinada a quienes quieren seguir a su ritmo los pasos que dio Alfonso II el Casto para trasladar las reliquias del Monsacro a Oviedo. Una propuesta que busca, en palabras de Benigno Maújo, Hermano Mayor de los Estudiantes, "dar la opción a los peregrinos de empaparse de la historia y visitar las capillas donde comenzó todo".

El recorrido arranca desde los desniveles que llevan a la canal del Monsacro y las dos capillas, con el primer avituallamiento. Desde allí parte una bajada hacia Santa Eulalia, luego Peñanes, segundo punto de asistencia, y descenso hasta Los Alfilorios. La última gran bajada lleva a Palomar, en Ribera de Arriba, donde se encuentra el tercer avituallamiento, según explicó Celestino García, fiscal de la Hermandad. "Este año ha sido muy difícil mantener el circuito. Volvemos al trazado del año pasado, con toda su dureza y belleza. El trabajo de desbroce ha sido intenso. Son caminos que estaban olvidados y que ahora se recuperan gracias a esta carrera", señaló Carlos Brun, director técnico del trail.

Tanto Celestino García como Benigno Maújo y Carlos Brun tuvieron un especial recuerdo para Iván Llosa (Vargas), miembro de la Hermandad, fallecido en un accidente, que tuvo la idea de vincular al Monsacro con la Cofradía que ostenta el título de protectora y guardiana de las capillas. "Si esto lo tuviera Andalucía o Madrid, ya habría un funicular para subir", resaltó García. El evento trasciende el deporte y es una recreación histórica que culminará en una fiesta en la Plaza de la Catedral, a partir de las 13:00 horas, con la llegada simbólica de las reliquias. Benigno Maújo agradeció su apoyo a todos los voluntarios y colaboradores y lamentó la retirada del apoyo económico del Principado.