Soto Chica: "Pelayo es el mayor rebelde de nuestra historia"

"Pelayo es el mayor rebelde de nuestra historia. Su trayectoria no es la de un héroe idealizado, sino la de un superviviente lúcido que supo salvar lo salvable y sostener la antorcha de Hispania cuando todo parecía perdido". Lo relató ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el escritor e historiador José Soto Chica, (Santa Fe, Granada, 1971), autor de "Pelayo" (Espasa), una novela que recrea la vida del Rey que logró la victoria de Covadonga.

Durante el acto, realizado en el marco del segundo aniversario de la asociación "Amigos del Reino Astur", intervinieron el médico y divulgador Avelino Aguado, escritor, y Carmen Casal, periodista y vicepresidenta de Amigos del Reino Astur. Ambos destacaron la trayectoria de Soto Chica, ex militar herido en la guerra, que supo reconstruirse con una fuerza fuera de lo común. "De aquel soldado que conoció el horror de Bosnia, surgió el historiador riguroso, el científico de la historia, el escritor que aplica a la narrativa el mismo método que a la medicina: observación, análisis y diagnóstico. Pepe tiene un ojo clínico extraordinario", señaló Aguado, a quien Soto Chica calificó como uno de los principales especialistas en Bizancio que existen en España.

José Soto Chica desentrañó la figura de Pelayo no como un mito brumoso, sino como un hombre valiente, con gran poder de convicción: "Nació en la alta nobleza visigoda y vio cómo el mundo en el que creció se derrumba ante sus ojos; como yo lo vi en Bosnia", indicó el ex militar, que estuvo destinado a la Misión de Paz de la ONU (UMPROFOR) en los Balcanes, donde un accidente con explosivos le costó una pierna y lo dejó ciego, lo que le llevó a encauzar su vida hacia su verdadera pasión: la historia. "Pelayo no se entrega a la derrota, se levanta y se rebela", matizó. Para Soto Chica, Pelayo no era un montañés aislado del mundo. Conocía lo que pasaba en otros lugares y sabía de los dos grandes poderes de su tiempo: el de Constantinopla y el califato en Damasco. "No fue un anacoreta, sino un hombre profundamente conectado a su tiempo, consciente del juego geopolítico del que formaba parte", remarcó el escritor.

La veracidad de la victoria de Covadonga no presenta dudas para el escritor, que sitúa el escenario de la batalla en Cangas de Onís, donde se eleva la capilla de la Santa Cruz, cuyo edificio original data del año 737, cuando el rey Favila construyó una capilla que albergase la Cruz de madera que Pelayo enarboló en la contienda y que luego se convirtió en la Cruz de la Victoria. Se cree además que fue la primera iglesia cristiana que erigida en Asturias tras la reconquista. "El triunfo de Pelayo no fue leyenda ni invención; se trata de un hecho incontestable que lo consagró como rey ante el pueblo visigodo, que creía haber perdido el favor de Dios", recalco Soto Chica.

El historiador subrayó la emoción que sintió al hablar de Pelayo en Asturias, "donde el personaje ya no es mito ni estatua, sino sangre, tierra y legado". Pelayo, dijo, "es más necesario que nunca, ahora que vivimos en tiempos de abatimiento", aseguró.

"No entiendo por qué no hay una serie sobre Pelayo, y por qué han querido convertirlo en niebla. En tiempos de relatos huecos y héroes prefabricados, su historia ofrece una épica real", manifestó.

En la novela Soto Chica describe un periodo durísimo, con un clima extremo, peste bubónica, guerra civil y la entrada de los omeyas. "El joven Pelayo vivió en carne propia el castigo a su linaje y las muertes de su abuelo y de su padre. Desde esas ruinas levantó un reino", concluyó.