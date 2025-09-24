Enrique Téllez: "La II República no tuvo himno, el de Riego nunca lo fue"

"La II República no tuvo himno oficial, el de Riego nunca lo fue; en realidad fue una marcha nacional desde que se publicó en la Gaceta de Madrid el 14 de abril de 1822". Lo contó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Enrique Téllez, investigador, profesor superior de Composición y doctor en Ciencias de la Información, autor del libro "Música, historia y política", en el que realiza interesantes aportaciones musicales al análisis de la historia de España.

"‘La Marsellesa’ fue durante unas horas himno de España, por decisión de Azaña; hasta que le disuadieron de ello", desveló Téllez, a quien acompañaron Víctor Pliego de Andrés, catedrático emérito de Historia de la Música del Real Conservatorio de Música de Madrid, autor del prólogo, y Ana Cristina Tolivar Alas, doctora en Filología.

"En realidad hubo varios himnos de Riego; el que hoy conocemos es del gijonés Evaristo San Miguel, que participó en el rompimiento de Las Cabezas de San Juan", señaló Téllez, que también ha logrado documentar una obra de Eduardo Martínez Torner, firmada con seudónimo, dedicada al general José Miaja Menant, nacido en Oviedo. "Forma parte de un cancionero de 1937, cuando el gobierno de la República está instalado en Valencia. Torner pertenecía a Izquierda Republicana y entonces era complicado firmar la autoría de algunas obras", recalcó Téllez. "La música es un elemento clave en la historia de España y Enrique Téllez analiza cómo ciertas obras musicales y sus creadores intervinieron en la dirección política de la nación, especialmente en tiempos convulsos", indicó Víctor Pliego de Andrés .