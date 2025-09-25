Martínez-González: "El móvil es la gran arma de distracción masiva"

"Jamás uso el teléfono móvil por la calle; no quiero ir como un zombie jorobado mirando a una pantalla". El epidemiólogo Miguel Ángel Martínez-González (Málaga, 1957), catedrático de Salud Pública de las universidades de Navarra y Harvard, advirtió ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA que "el móvil es un arma de distracción masiva y cuanto más tarde llegue a los niños, mejor".

Martínez González es autor del libro "12 soluciones para superar los nuevos retos de las pantallas", publicado sin ánimo de lucro (los beneficios son para investigar en salud pública) y sí con el objetivo de poner freno a un fenómeno que, a juicio del profesor, es la causa de la mayor crisis de salud mental que ha vivido la humanidad. Martínez-González expuso los estragos que el abuso de las pantallas provoca en la salud emocional de las nuevas generaciones: "Las cifras son alarmantes. En EE UU, más del 60% de los universitarios presentan síntomas que justificarían una visita al psiquiatra y el 24% de las adolescentes de entre 14 y 18 años en ese mismo país ha declarado tener un plan para suicidarse", indicó.

Público en la conferencia. | IRMA COLLÍN

La causa no se reduce a un solo factor, pero el impacto de los móviles y las redes sociales es ya innegable. "El móvil es la gran arma de distracción masiva. Estamos en una crisis de salud mental sin precedentes. Hay que preguntarse por qué nos pasa esto", reflexionó. En España los datos tampoco son alentadores: Los menores de 18 años pasan más de una hora y media al día en TikTok, la red social que Martínez-González califica como "la peor de todas", diseñada "por los mejores informáticos y psicólogos del mundo para generar adicción". La nomofobia (miedo a quedarse sin batería o sin cobertura) ya forma parte del vocabulario cotidiano. "Todo esto ocurre sin que muchos padres sean conscientes del nivel de dependencia que puede generar un simple dispositivo "que cabe en la palma de una mano y funciona a golpe de clic". El epidemiólogo recuperó las ideas de Jeffrey Rose, quien advierte sobre la existencia de poblaciones enteras que están enfermas y de su necesidad de medicina preventiva.

El catedrático alertó sobre la pérdida del significado de lo normal, confundido hoy con lo habitual o lo común. "Eso de que le compro el teléfono al niño porque todos se lo compran es el razonamiento más torpe", aseguró. En este entorno, marcado por la presión social y la adicción al móvil, los jóvenes, con un carácter en formación, se ven arrastrados por una corriente que pocos pueden resistir, tal como explicó. Frente a esta tendencia de dejarse llevar por el "rebaño", el conferenciante abogó por ser como los salmones "que nadan contra corriente". "Hay que educar en valores y cambiar el ambiente", recalcó.