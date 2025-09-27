Graciano García "coronado" Embajador del Sella: "Es el río que define Asturias"

Graciano García, maestro en periodismo, en ingenio y gallardía, dejó ayer algunas lecciones sobre la vida. El director emérito de la Fundación Princesa de Asturias recibió, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, el homenaje que tenía pendiente desde la última edición del Descenso Internacional del Sella y fue "coronado" como "embajador" suyo. Una de sus lecciones, poética, fue sobre el río asturiano, con versos como estos: "El Sella es un río que define Asturias", "es una memoria líquida que atraviesa pueblos y aldeas", "es belleza, historia, memoria compartida", "símbolo de diálogo, de unión". Otra, nada más tomar la palabra, fue una lección de generosidad, al recordar al poeta Xuan Bello, fallecido el pasado verano, y compartir con su viuda, la periodista Sonia Fidalgo, y su hija Lena, sentadas entre el público, su añoranza. "Conmigo vas, mi corazón te lleva", dejó escapar, conmovido.

El acto de ayer, pese a todo, fue de celebración, incluso en lo que tocaba al ausente Xuan Bello. El poeta y profesor José Luis García Martín celebró su talento y su contribución literaria. "La literatura en asturiano tiene un nombre que la hace presentable entre las literaturas del mundo, como Rosalía de Castro para el gallego", dijo, y añadió que el tinetense fue "un gran escritor en asturiano y en castellano" y "un ejemplo de que Asturias tiene un alma que se expresa en asturiano y en castellano y las dos lenguas tienen que convivir".

Graciano García, recién "coronado" como Embajador del Sella con el chaleco, la montera picona y el collar de flores. / Luisma Murias

En cuanto a Graciano García, cada uno de los que intervino en el acto encontró algo que celebrarle y agradecerle. El periodista Pedro Zuazua, el primero en hacerlo y también distinguido en su día como Embajador del Sella, se presentó como un "alumno desaventajado" y se refirió a su maestro como a "un creador de universos". "El Sella es un universo efímero", lo que liga a Graciano García al río, pero es que, además, él ha sabido crear un universo en torno a los Premios Princesa de Asturias –antes Príncipe de Asturias–, un universo poético, con su iniciativa Asturias Capital Mundial de la Poesía, e incluso en las redes sociales, donde tiene infinidad de seguidores", dijo Zuazua.

Primeros pasos

Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, celebró que fuera "en el Sella donde Graciano García dio sus primeros pasos como periodista", junto a colegas de profesión como Juan de Lillo –ayer sentado entre el público, en primera fila– o el fallecido fotógrafo José Vélez. Feliz celebró sus crónicas, brillantes e ingeniosas, e incluso rescató algunos fragmentos simpáticos. Recordó que en el Sella fue donde Graciano García conoció a su esposa Fefi, María José Cervero, fallecida hace unos años. Ayer, el nuevo embajador del río estuvo bien arropado por sus hijos Pelayo y David y las esposas de ambos, Marta Merino y Elena Osorio, y por muchos amigos y compañeros. Asistió también el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, y otros representante de los municipios aledaños al Sella.

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, cerró el acto proclamando que tanto el Sella como Graciano García "son símbolos de Asturias, embajadores de nuestra tierra", y para despedirse lanzó dos "puxas", "uno por el Descenso y otro por Graciano".

El gaitero Xuacu Amieva cerró el acto interpretando la "Marcha de Antón de Fondoveigas", compuesta por él y estrenada para la ocasión.