Esther García: "‘Xiblón’ es un homenaje a la vida de los pueblos"

"Xiblón podría ser cualquier pueblo de Asturias. Esta novela refleja la cultura rural de mi infancia, todo lo que conocí y viví en el pueblo de Valdés en el que permanecí hasta los 15 años". Así lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA María Esther García López, que estrena "Xiblón. Menudu putiferiu" (Orpheus). En un acto cargado de emoción, recuerdos y altas dosis de ironía rural, la escritora y presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias aseguró que la obra, su primera novela, "se desarrolla en un lugar que no aparece en los mapas, pero existe en cada aldea donde se cruzan los rezos con los pecados, las curuxas con las envidias, los muertos con los secretos". Xiblón es el escenario de una tragicomedia profundamente asturiana. "Es un pueblo que, sin ser real, resulta reconocible para cualquiera que haya crecido en el mundo rural: con su lenguaje directo; el libro documenta el entramado de las relaciones sociales de los pueblos", señaló José Ramón Iglesias Cueva, de la Academia de la Llingua. Iglesias Cueva destacó el papel de Esther García como investigadora de la tradición regional, "una autora que conoce muy a fondo la cultura asturiana". También subrayó que en la novela "aparecen todos los aspectos de la vida social asturiana: desde el casorio o la cencerrada, cuando se casan los viudos, hasta los diferentes tipos de casas y estructuras familiares".

La autora no escatimó en descripciones: "Esta novela está escrita con lujuria rural", declaró entre risas. "He querido contar Asturias desde dentro y ha salido una historia en la que los hombres beben, las mujeres mandan y los fantasmas hablan: es un homenaje a la vida de los pueblos, donde lo cotidiano se mezcla con la mitología, el humor y cierta melancolía", relató la autora valdesana afincada en Piedras Blancas, maestra jubilada y articulista de LA NUEVA ESPAÑA.

La historia transcurre entre finales del siglo XIX y principios del XX, en una época en la que la supervivencia marcaba el pulso de la vida rural. "Pero aunque se sitúe en otro tiempo, su lectura resuena en el presente. Hay cosas que se repiten en todos los pueblos del país", remarcó la escritora.

El libro incluye un apéndice final con un mapa de personajes y casas, para que el lector pueda orientarse en ese microcosmos tan complejo como fascinante. "En Xiblón todos se conocen y todo se sabe", concluyó.