"El corazón industrial de Asturias late fuerte", aseguran los expertos en el 75º aniversario del Colegio de Ingenieros Industriales del Principado

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias cumple 75º años y lo celebró con una mesa redonda en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en la que destacados representantes del sector debatieron sobre el papel de la ingeniería industrial en la región. El acto, moderado por José Esteban Fernández Rico, decano del Colegio, puso de relieve el legado de la profesión y, sobre todo, una alta capacidad de adaptación ante los desafíos que plantea una Asturias en transformación.

Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Gobierno del Principado y exdirector de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, hizo hincapié en la evolución de la formación en ingeniería. "La Escuela ha cambiado mucho. Ya no es solo el lugar donde se aprende, sino donde se desarrolla una visión amplia del mundo profesional. Nuestros egresados salen con un perfil muy abierto y con capacidad de desenvolverse por sí mismos", señaló. Campo, que anunció una nueva estrategia industrial para Asturias, basada en la transformación de las compañías.

Santiago Rebollo, CEO de Iberastur, subrayó la necesidad de que la ingeniería industrial recupere su papel protagonista en la región. "Hemos evolucionado en seguridad, medio ambiente y muchos otros aspectos, pero no hemos sabido comunicarlo".

Puso como ejemplo de transformación entidades como Cogersa. Precisamente, la gerente del Consorcio, Paz Orviz, defendió el alma industrial de la región. "Asturias tiene un corazón industrial, y debemos defenderlo sin caer en la nostalgia. Hoy la industria no da la espalda a la sociedad ni al medio ambiente, sino que se ha transformado profundamente", afirmó. "Hoy el éxito está en la pluralidad de los equipos; debe haber más mujeres en la profesión", recalcó. Luis Buznego, consejero de Imasa, destacó que uno de los mayores cambios ha sido la proliferación de especialidades, lo que obliga a una constante actualización y refuerzo del conocimiento interdisciplinar.

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, ofreció una mirada integradora al papel del ingeniero en el ecosistema económico. "La ingeniería es ingenio aplicado a la industria, pero también a muchos otros sectores. Hoy vemos ingenieros en la banca, en análisis de riesgos, en mercados internacionales", explicó. "Sigo teniendo una gran confianza en las grandes ingenierías de Asturias", agregó. También aludió a la transformación del tejido empresarial asturiano: "Mientras la gran industria ha sufrido, las pymes han demostrado una capacidad de crecimiento sorprendente", recalcó.