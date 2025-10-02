La ovetense Ana Lena Rivera presenta su última novela, inspirada en el hostal que los tíos de la escritora regentaban en Madrid: "Para saber lo que es la resiliencia basta preguntar a los abuelos"

Ante una legión de lectores fieles y devotos Ana Lena Rivera (Oviedo, 1972), escenificó ayer en el Club un nuevo regresó a su ciudad, esta vez con "La casa de huéspedes", (Grijalbo), la novela que en cuestión de días va por la segunda edición, hecho que la consolida como una de las voces más sólidas de la narrativa española actual. La autora forma parte de esa selecta colección de narradoras que conectan con el público de una forma especial.

Así quedó de relieve en un Club abarrotado. Ana Lena Rivera dio rienda suelta a su amor por su ciudad: "siempre me gusta empezar aquí las presentaciones, es algo que no puede faltar", señaló durante el acto, conducido por Ramón Villa, ingeniero de Minas y escritor, que ensalzó la capacidad de la escritora para crear personajes que acaban siendo personas reales. "Estoy emocionada por veros a todos aquí", confesó la novelista, conmovida por el cariño del público. En realidad, su vida también es como de libro. Tras licenciarse en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en ICADE, desarrolló su carrera profesional en el mundo de los negocios hasta que finalmente encontró la oportunidad de dedicarse a la escritura, su gran pasión.

Oviedo está presente a través de lugares como la calle Campomanes o los jardines de la Rodriga, en un libro, inspirado en el hostal que los tíos de la escritora regentaban en la calle Montera de Madrid, que luego pasó a Gran Vía. "Todos los años íbamos a visitarles unas semanas; por allí pasaba gente de todo tipo, como un pintor catalán que venía a hacer retratos a las familias madrileñas con posibles", explicó. "Las herederas de la Singer" y "La niña del sombrero azul" son dos de los grandes éxitos de una escritora que explora el pasado de las mujeres en España con los ojos del presente. La conversación giró en torno a los temas centrales de la novela: la familia, la memoria, conceptos de moda como el de "resiliencia"; el rol de la mujer en la posguerra, y aquel Madrid de pensiones y pasillos largos donde se tejían historias invisibles.

Ana Lena Rivera, durante la firma de libros. / Irma Collín

"En el hostal escuché historias que se me quedaron grabadas", relató la autora. Muchas se las contó su abuela Dominga, a la que aún imagina sentada junto a una ventana, con más de noventa años.

Ana Lena Rivera se definió como "una escritora de brújula", de las que no trazan mapas previos, sino que siguen el instinto narrativo. "No sé por dónde van a ir mis novelas. Son historias circulares. Me da pena deshacerme de ellas, igual que de los personajes. Cuando termino una novela la leo 20 o 25 veces, yo sola", reveló.

Una de las cuestiones latentes en la novela es el papel de la mujer durante la posguerra española. "Había unos roles establecidos. ¿Qué pasaba con las madres solteras? ¿Con la adopción? ¿Con las mujeres que se quedaban solas? Muchas eran heroínas… y ser heroína sin quererlo no es nada agradable. A veces lo único que recibían era compasión", subrayó la escritora.

Para Ramón Villa, uno de los aspectos más conmovedores de la novela es cómo los protagonistas "se reencuentran y se reconcilian con la vida". Y ahí Rivera aprovechó para reflexionar sobre una idea que atraviesa su obra: "Se habla mucho de resiliencia, sobre todo entre los jóvenes. Yo siempre les digo que pregunten a sus abuelos. Ellos vivieron todo esto con una naturalidad brutal, sin etiquetas. Supieron aceptar lo que la vida traía y seguir adelante".

La celebrada autora cerró su intervención con una reflexión que puede considerarse casi un manifiesto vital: "A mi hijo le explico que la vida es como un videojuego: vas pasando pantallas. Tienes que aprender a manejarlas e intentar ser lo más feliz posible. Ahora todo está muy crispado; si las cosas no salen como quieres, es como si todo estuviera mal. Antes no era así", aseguró. "La casa de huéspedes" recupera personajes de novelas anteriores y también ahonda en esa mirada cálida que ha hecho de Lena Rivera una autora de culto. La tarde finalizó con una kilométrica firma de libros.