Manuel Trillo: «España llegó a dominar ambas orillas del Misisipi»

El 12 de febrero de 1781 una expedición española conquistó el fuerte inglés de San José, cerca del lago Michigan. España extendía así su dominio a ambas orillas del Misisipi y marcaba una nueva frontera en el corazón de Norteamérica. Era el extremo más al norte del vasto imperio español.

Así lo explicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el historiador y periodista Manuel Trillo, autor de «La conquista española olvidada», que narra la toma del estratégico puesto, tras 700 kilómetros de travesía sobre el hielo y la nieve. El hecho va ligado a la historia de la Luisiana española, que se extendía desde el golfo de México hasta el borde con Canadá. «España entró en una guerra con Inglaterra, antesala de la independencia de las colonias y el nacimiento de los Estados Unidos», como señaló Trillo. «Cuando se funda San Luis en Misuri, aquella tierra era española y no francesa, que es lo que ha quedado en la memoria colectiva», apuntó.

A Trillo le presentó Manuel Ruiz de Bucesta, presidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, descendiente del militar navarro Francisco Cruzat, que comandó la conquista del Fuerte: «Me llevé una grata sorpresa al verlo reflejado en el libro», aseguró Ruiz de Bucesta. Trillo rastreó archivos a ambos lados del Atlántico y accedió al acta del siglo XVIII que documenta la toma de posesión del fuerte y la amplia región al sur de los Grandes Lagos, de Illinois a Michigan. Fue el propio Benjamin Franklyn quien escribió al secretario de Estado Livinsgtone, para informarle de la publicación en España de una conquista que preocupaba porque podía frenar la expansión de los colonos una vez conseguida la independencia. n