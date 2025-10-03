Pepe Pérez-Muelas: «Soy un ateo que tiene ganas de creer»

El doctor José Antonio Flórez Lozano hablará esta tarde de los retos y desafíos para vivir más y mejor. También intervendrá Isidro Fernández Rozada, presidente del Instituto para el conocimiento de Asturias.

«El éxito de todo viaje es siempre volver a casa, el lugar donde nace la necesidad de romper la rutina». Pepe Pérez-Muelas relató ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA su periplo de Los Alpes a Roma, sobre dos ruedas, por la Vía Francígena, y dejó claro que la bici le cambió la vida, «por eso quise volver en ella a Roma, donde siempre he sido feliz».

El escritor, profesor de Literatura en un instituto de Sevilla, que se definió como «un ateo que tiene ganas de creer», estuvo acompañado por Fulgencio Argüelles, escritor y psicólogo, quien aseguró que «viajamos para sumarle matices al lienzo de la existencia».

En «Días de sol y piedra» (Siruela), Pérez-Muelas, filólogo e historiador del arte, autor del celebrado «Homo Viator», describe el vértigo que le produjo ver los Alpes nevados, cuando salió desde el monte Gran San Bernardo, con el Mont Blanc a la espalda. «Al ritmo lento de la bicicleta, el tiempo cambia de textura. La vida también se pausa. Podemos ser felices renunciando a muchas cosas», remarcó. El escritor, nacido en Lorca (Murcia), confesó que el viaje fue una necesidad vital. «Pedaleo contra el silencio», dijo, en relación a una época marcada por ataques de ansiedad y un caminar por los bordes de la depresión. «Pensé que aquel Pepe que era feliz había desaparecido. Lo más difícil fue reconocer que me pasaba algo», señaló. Cuando Fulgencio Argüelles le preguntó si sintió la necesidad de contarle a alguien las cosas del viaje. Pérez-Muelas asintió con rotundidad: «Eso es lo que siempre buscamos», concluyó. n