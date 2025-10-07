Hevia: "Libardón y Remis fueron gaiteros indianos, hicieron fortuna"

"Libardón y Remis Ovalle pueden considerarse gaiteros indianos, hicieron el viaje de ida y vuelta, como los emigrantes, y consiguieron hacer fortuna con sus giras. Emilio Rodríguez Morillón fue otra gran figura que representa a la gaita criolla. Todos tenían mentalidad de artistas".

José Ángel Hevia, gaitero universal, natural de Villaviciosa, co inventor de la gaita electrónica, abrió ayer las Jornadas Astur-Americanas de la Sociedad Ovetense de Festejos hablando sobre el periplo de los gaiteros indianos y criollos, que cultivaron la música tradicional asturiana al otro lado del Atlántico

La presentación del acto corrió a cargo de Pipo Prendes, cantante y compositor candasín, que destacó la trayectoria de Hevia, con un haber de tres millones de discos vendidos y un palmarés de actuaciones y premios por todos los rincones del planeta. "Hevia es un gran difusor de la cultura asturiana y académico de la Llingua Asturiana", añadió Prendes. "En América queda gente que sigue viviendo mentalmente en Asturias; eso, sólo continuará si los más pequeños se enganchan", matizó Hevia, a lo largo del acto que moderó Felipe Díaz de Miranda, presidente de la SOF, quien subrayó la importancia de Oviedo como capital iberoamericana, "un punto de encuentro para el intercambio cultural entre Asturias y América", señaló. José Ángel Hevia destacó cómo la gaita encontró un campo fértil en América, "con el paso del tiempo, se mezcló con las culturas locales, dando lugar a una versión criolla de la gaita", indicó.

Uno de los momentos emocionantes de la charla fue la proyección de un documental con testimonios recogidos en Cuba, Santo Domingo y Argentina. "El primer testimonio gráfico de indumentaria tradicional asturiana se realizó en México, lo que refleja la importancia cultural y social que tenían las celebraciones asturianas", aseguró. El encuentro puso de relieve la identidad y la memoria cultural que unen a Asturias con las comunidades asturianas y latinoamericanas, resaltando la gaita como un símbolo vivo de un patrimonio compartido.

Las Jornadas Astur-Americanas continúan mañana con una conferencia del historiador argentino Marcelo Gullo.