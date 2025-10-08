Alfonso Borrego: "Los españoles llevaron progreso a Texas"

"Cuando descubrí que mi bisabuelo hablaba castellano y que muchas reservas indias están en territorios con nombres españoles me replanteé muchas cosas que me enseñaron de pequeño". Alfonso Borrego, activista cultural de ascendencia apache, director de Turismo y Asuntos Culturales en San Elizario (Texas), bisnieto de Gerónimo y abanderado de la defensa del "Camino Real de Tierra Adentro", una antigua ruta de 2.600 kilómetros que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe, (Nuevo México), Patrimonio Mundial por la Unesco desde 2010, defendió ayer en el Club la presencia de los españoles en Estados Unidos, e hizo hincapié en su convivencia con las tribus indias de la zona.

Alfonso Borrego, nacido en El Paso (Texas), creció en un contexto marcado por la discriminación racial y la influencia negativa de la leyenda negra sobre la herencia española. Explicó que los colonizadores introdujeron animales domésticos y mejoras en la agricultura y la arquitectura que cambiaron la región. Respecto a las controversias sobre episodios como la expedición de Juan de Oñate, Borrego cuestionó las cifras: "La expedición llegó para poblar, no para exterminar", afirmó.

Jorge Carrera, antropólogo social y maestro en Derecho Social, de Chihuahua, subrayó la vitalidad histórica y cultural del Camino Real: "Fue un espacio de mucha vida y un modo de intercambio entre países". Además, destacó la importancia de este corredor cultural como puente en una frontera tradicionalmente conflictiva entre México y Estados Unidos. El acto fue presentado por Manuel Ruiz de Bucesta, presidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, que auspicio su celebración. n