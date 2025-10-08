Alfonso Borrego: "Los españoles llevaron progreso a Texas"
El bisnieto del indio Gerónimo defiende el "Camino Real de Tierra Adentro" como espacio de encuentro cultural
"Cuando descubrí que mi bisabuelo hablaba castellano y que muchas reservas indias están en territorios con nombres españoles me replanteé muchas cosas que me enseñaron de pequeño". Alfonso Borrego, activista cultural de ascendencia apache, director de Turismo y Asuntos Culturales en San Elizario (Texas), bisnieto de Gerónimo y abanderado de la defensa del "Camino Real de Tierra Adentro", una antigua ruta de 2.600 kilómetros que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe, (Nuevo México), Patrimonio Mundial por la Unesco desde 2010, defendió ayer en el Club la presencia de los españoles en Estados Unidos, e hizo hincapié en su convivencia con las tribus indias de la zona.
Alfonso Borrego, nacido en El Paso (Texas), creció en un contexto marcado por la discriminación racial y la influencia negativa de la leyenda negra sobre la herencia española. Explicó que los colonizadores introdujeron animales domésticos y mejoras en la agricultura y la arquitectura que cambiaron la región. Respecto a las controversias sobre episodios como la expedición de Juan de Oñate, Borrego cuestionó las cifras: "La expedición llegó para poblar, no para exterminar", afirmó.
Jorge Carrera, antropólogo social y maestro en Derecho Social, de Chihuahua, subrayó la vitalidad histórica y cultural del Camino Real: "Fue un espacio de mucha vida y un modo de intercambio entre países". Además, destacó la importancia de este corredor cultural como puente en una frontera tradicionalmente conflictiva entre México y Estados Unidos. El acto fue presentado por Manuel Ruiz de Bucesta, presidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, que auspicio su celebración. n
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco