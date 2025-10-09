Marcelo Gullo: "Los españoles fundieron su sangre en América, no hubo racismo"

"Las leyes de Indias que otorgó España son un cuerpo jurídico sin parangón en ningún otro territorio colonial; los españoles fueron a América a fundir su sangre, todos eran súbditos de la misma monarquía; no hubo discriminación racial".

El intelectual argentino Marcelo Gullo, (Rosario, 1963), azote de la Leyenda Negra y gran defensor del legado de España al otro lado del océano, visitó ayer el Club LA NUEVA ESPAÑA en el marco de las Jornadas Astur-Americanas organizadas por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) y, ante una sala repleta de público, reivindicó su identidad "hispano-asturiana", a pesar de descender de italianos por los cuatro costados. Uno de los escenarios familiares de su infancia es el Centro Asturiano de Rosario, donde aprendió incluso canciones y bailes de la región. "Comí toda la vida fabada sin saber que era asturiana; debe ser por eso que cuando vengo a Asturias y a Oviedo me siento en casa", recalcó. Gullo, profesor, escritor y experto en relaciones internacionales, expuso los pilares de su batalla intelectual: la desarticulación de la Leyenda Negra y la reivindicación de la obra civilizadora de España en América, con hitos como la fundación de universidades y ciudades en lugares recónditos, "Algo que no hacen quienes van a expoliar y a cometer genocidios".

Criticó abiertamente el relato hegemónico que desde 1992, con motivo del V Centenario del descubrimiento, convierte a España de "madre patria" a "nación genocida", en los discursos educativos y mediáticos de países como Argentina, México o Bolivia. "La historia está siendo falsificada", denunció, al tiempo que rechazó las acusaciones contra la conquista española: "Es imposible no ponerse en el lugar de los pueblos oprimidos por los aztecas", sostuvo, recordando las prácticas antropofágicas del imperio mexica.

El "municipio 79" es americano. Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, presentó al conferenciante y puso de relieve la profunda e histórica relación entre Asturias y América, y el punto de encuentro que supone LA NUEVA ESPAÑA, a través del canal Asturias Exterior, la iniciativa lanzada hace poco más de un año, que busca conectar a los asturianos que viven fuera de la región con sus raíces. "Asturias no se entiende sin América, ni América sin Asturias; mirando los datos del Instituto de Estadística descubrimos que el ‘municipio 79’ está compuesto por más de 350.000 asturianos en el exterior, y supera en número de habitantes a Gijón", resaltó. "Nuestro canal ha abierto un espacio que actúa como un centro asturiano virtual global, reforzando el sentimiento de pertenencia entre generaciones", remarcó.

Ángeles Rivero calificó a Marcelo Gullo de "referente en la defensa del legado de España en América; una voz disonante e incluso incómoda, pero siempre valiente y clara", aseguró. Y, fiel a esa descripción, Gullo hilvanó un discurso provocador en el que recordó que "España no aplicó en América la política del ‘mejor indio es el indio muerto’, como sí hicieron otras potencias", señaló, aludiendo al caso anglosajón.

El acto, moderado por Felipe Díaz de Miranda, presidente de la SOF, se inscribió entre dos fechas cargadas de sentido: el Día de América en Asturias y el Día de la Hispanidad, tal como hizo notar Ángeles Rivero. Para Díaz de Miranda la unidad iberoamericana, en su visión, no es solo una cuestión sentimental, sino un reto estratégico. "Ese mensaje está en el alma de estas jornadas que quieren hacer valer el papel de la emigración asturiana", afirmó.

Marcelo Gullo insistió en la necesidad de reforzar el concepto de Hispanidad en un mundo que camina hacia grandes totalidades: "Habrá una totalidad anglosajona, rusa, china; musulmana… si nosotros no destruimos la leyenda negra no habrá totalidad hispánica", advirtió. "El origen de la mala política es la falsa historia. Si no recuperamos la verdad, no tendremos ninguna influencia en el planeta", agregó.

También aludió a la batalla de Lepanto, hilo conductor de su nuevo libro: "Si los españoles no hubieran vencido allí, el Papa no estaría hoy en Roma. La Iglesia es la institución que más agradecida debería estar a España, porque los musulmanes querían hacer de San Pedro la mayor mezquita del mundo", concluyó.