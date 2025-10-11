Los partidos se enfrentan por el modelo universitario para Asturias

La llegada de universidades privadas a Asturias divide a los representantes políticos en la región: la izquierda defiende a la pública como garante de equidad y la derecha preconiza la libertad de elección. Así quedó de relieve en el Club LA NUEVA ESPAÑA durante el debate organizado por Tribuna Ciudadana, moderado por el catedrático de Hacienda Pública, Javier Suárez Pandiello, marcado por la aprobación del Decreto de Universidades, que endurece las condiciones para abrir centros privados.

La posición del PSOE: defender lo público. La diputada socialista Ana Puerto Prado defendió el papel histórico de la universidad pública como motor de desarrollo económico y social. "La universidad pública ha sido el gran ascensor social para muchas generaciones de españoles y debe seguir siéndolo", afirmó. "El 90% de la investigación en España procede de centros públicos", agregó. Puerto destacó que el nuevo decreto no prohíbe implantar universidades privadas, sino que garantiza que cumplan los mismos estándares de calidad de las públicas. "En Asturias hay interés de tres empresas por abrir centros. Se les exige lo mismo que en otras comunidades", recalcó. La gratuidad de las matrículas, añadió, debe entenderse dentro del debate sobre el derecho a la educación.

La posición del PP: ningún modelo debe imponerse sobre otro. El diputado Andrés David Ruiz criticó que el debate sobre universidad pública o privada "está hecho de humo". Defendió el derecho de los ciudadanos a elegir y subrayó que el sistema universitario debe estar al servicio de la sociedad, no del Estado. "No puede imponerse un modelo sobre otro", afirmó. También cuestionó que el nuevo decreto exija requisitos que "no cumplirían ni algunas de las mejores universidades privadas del mundo".

La posición de Vox: contra las trabas a las privadas. La también parlamentaria Sara Álvarez Rouco denunció que Asturias es "una excepción negativa" en el panorama universitario español, al no contar con universidades privadas. "El verdadero debate es por qué el Gobierno pone tantas trabas a la implantación de privadas en Asturias", dijo. Criticó la visión ideológica del gobierno de Pedro Sánchez, que, según afirmó, tilda a las privadas de "chiringuitos educativos", y defendió un sistema de becas "vinculado al mérito académico y no a la renta".

La posición de IU: la falsa convivencia. El diputado Xabel González Vegas defendió el papel único de la universidad pública como garante del ascenso social y de la redistribución del conocimiento. "Cuando se dice que ambos modelos pueden convivir, se falsea la realidad", denunció, advirtiendo sobre la aparición de universidades privadas que "funcionan como expendedurías de títulos". "No es un problema de libertad, es un problema de quién puede pagar", afirmó. Sobre la gratuidad de las matrículas, reclamó más atención a los costes vitales del estudiantado.

La posición de Foro: lo público no debe temer la competencia. El diputado Adrián Pumares llamó a superar la confrontación. "Este debate entre pública y privada es una falsa dicotomía", aseguró. "La existencia de universidades privadas no implica una amenaza para la financiación de las públicas", añadió. No obstante, reclamó estándares de calidad exigentes para todos los centros y criticó que, en algunos casos, trámites ya avanzados se vean obligados a reiniciarse por los cambios normativos. "La Universidad de Oviedo no debe tener miedo a competir", sentenció, aunque pidió un sistema de becas más justo y una revisión del modelo de financiación.