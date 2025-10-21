Eliecer Coto, científico: "Conservamos entre un 1% y un 3% de ADN neandertal"

"Los humanos modernos de ascendencia europea y asiática conservan entre un 1% y un 3% de ADN neandertal, resultado del mestizaje entre ambas especies hace decenas de miles de años. Este legado genético influye en rasgos físicos y se relaciona con una mayor predisposición a algunas enfermedades. Las poblaciones africanas tienen un porcentaje menor debido a la migración de los homo sapiens".

Así lo explicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Eliecer Coto García, catedrático de Inmunología de la Universidad de Oviedo, a quien presentaron Carlos López Larrea, catedrático de Inmunología de la Universidad de Oviedo, y directivo de Tribuna Ciudadana, y Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana.

"El gen neandertal está relacionado con el autismo, el alto consumo de tabaco, o la necesidad de dormir menos", señaló Coto, en relación a las investigaciones de las universidades de Clemson y la Universidad Loyola de Nueva Orleans.

Durante la conferencia, bajo el título "Genética prehistórica: el neandertal que habita en nosotros", Coto explicó que los neandertales fueron humanos muy primitivos que vivieron en Europa y Asia occidental hace unos 400.000 años, hasta que se extinguieron hace alrededor de 40.000. Relató además, que los denisovanos, otra población de humanos primitivos que vivieron en Asia, estuvieron relacionados con los neandertales de forma lejana.

"Aunque aún se estudia la forma en que están relacionados los humanos modernos, los neandertales y denisovanos, las investigaciones han mostrado que los humanos modernos se superpusieron con poblaciones neandertales y que tuvieron hijos juntos, por eso muchas personas actuales conservan esa pequeña cantidad de material genético de estos ancestros lejanos", indicó.

"Los científicos han secuenciado los genomas neandertales y denisovanos de fósiles descubiertos en Europa y Asia. Esta información genética está ayudando a aprender más sobre estos antepasados", añadió Coto.

Algunos estudios sugieren que ciertas variaciones genéticas heredadas de humanos arcaicos pueden influir en la textura del cabello, la altura, la sensibilidad del sentido del olfato, respuestas inmunitarias, adaptación a mayor altitud y otras características en humanos actuales, tal como recalcó Eliecer Coto, doctor en Biología, Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Oviedo con una tesis sobre el Estudio del ligamiento de los genes de los componentes c6, c7 y c9 del sistema del complemento humano, dirigida por Carlos López Larrea.