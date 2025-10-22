Teo Montero: "En esta ópera doy voz a tres mujeres fascinantes"

El Club LA NUEVA ESPAÑA acogió un conversatorio sobre la ópera de cámara "Tres Mujeres: Dafne, Ismene y Fedra", nueva creación del joven compositor gallego Teo Montero Rey, que representa el primer gran formato del compositor y se estrenará el próximo sábado, 25 de octubre a las 19.30 horas en el Auditorio Príncipe Felipe, con un trasfondo de profunda exploración de la poesía y la palabra a través de la música.

Teo Montero Rey, nacido en La Coruña en 2005, con un creciente reconocimiento en el mundo musical español, aseguró que "la obra es una oportunidad para unir palabra y poesía, para dar voz a tres mujeres fascinantes y crear una armonía nueva". La ópera ha sido producida por La Castalia, con la participación de Javier Almuzara, poeta, escritor y profesor que firma el libreto. Almuzara destacó que "la poesía y la música nacieron juntas, y la ópera es el mejor intento de restituir esa armonía perdida, el edén original".

La obra, tal como explicó el libretista, aborda la intimidad y el drama interno de tres figuras femeninas de la mitología y la tragedia clásica. Dafne, símbolo del "no es no", en la antigüedad, desafía un amor no deseado aunque eso le conlleve perder su esencia femenina; Fedra, esposa de Teseo, enfrenta su amor prohibido hacia con valentía y pasión; mientras que Ismene, hija de Edipo, representa la anti heroína que observa con horror la tragedia familiar y trata de detener su inexorable avance.

"Los poemas en los que se basa el libreto apenas han sido modificados; mantienen la pureza de la voz poética que da forma a la ópera", señaló Almuzara, convencido de que "el amor es lo que nos mueve a cantar pasiones que no siempre tienen final feliz". La presentación corrió a cargo de Begoña García-Tamargo, directora artística de La Castalia, que resaltó la importancia de esta composición en el panorama musical español actual. También vaticinó que La Castalia seguirá apoyando a jóvenes talentos. La dirección musical de la obra, que clausura el XXIII Curso "La Voz en la Música de Cámara", correrá a cargo del maestro Pedro Ordieres.