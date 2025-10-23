Renée Ribacoba: "No todo lo que provoca olvido o repetición es alzhéimer"

La neuróloga Renée Ribacoba Montero abordó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA, con la sala repleta de público, los aspectos más relevantes de dos de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes y de mayor impacto social en Asturias: el Alzheimer y el Parkinson. Con 44 años de experiencia clínica y académica, Ribacoba compartió con el público sus conocimientos y reflexiones basadas en su trabajo en hospitales como el Central de Asturias (HUCA) y el Álvarez Buylla, en Mieres, además de su labor académica en la Universidad Complutense.

Ribacoba resaltó la importancia de entender que tanto la enfermedad de Alzheimer como la deParkinson son males neurodegenerativos que evolucionan con la edad y plantean grandes retos para pacientes y familias. "Padecer una enfermedad neurodegenerativa es un problema, pero hay que saber convivir con ello", afirmó ante numerosos pacientes que resaltaban la empatía de la que hace gala Ribacoba: "Mientras pueda, siempre habrá una respuesta en WhatsApp cuando me consultan algo", resaltó .

"El alzhéimer, con el aumento de la esperanza de vida, afecta sobre todo a mujeres y tiene una alta prevalencia", señaló. La doctora insistió en la importancia del diagnóstico precoz, desmitificando la idea de que no existe nada que se pueda hacer. Señaló que no todo olvido es alzhéimer y que el diagnóstico requiere identificar qué áreas del cerebro están dañadas para definir el síndrome. "El proceso neurodegenerativo comienza antes de mostrar síntomas visibles, y ese sería el momento ideal para intervenir", explicó.

Sobre el párkinson, Ribacoba señaló la dificultad diagnóstica, pues a menudo se confunde con otros trastornos y es común revisar y corregir diagnósticos erróneos. "El párkinson tiene síntomas preclínicos muy característicos, como la pérdida del olfato, la fragilidad en las piernas y trastornos del sueño REM que pueden hacer que los pacientes griten o caigan de la cama", aseguró. El diagnóstico definitivo se establece cuando el paciente responde al tratamiento.

Ribacoba también abordó la genética de ambas enfermedades, señalando que la del párkinson es más compleja que la del alzhéimer, lo que añade dificultad al estudio y tratamiento. La neuróloga, destacó la diferencia entre un envejecimiento saludable y uno acelerado, explicando que, a medida que envejecemos, el cerebro pierde velocidad para realizar múltiples tareas simultáneamente.

Recomendó vigilar el peso corporal y mantener una rutina de ejercicio físico regular, ya que mejora la capacidad cardiorrespiratoria y reduce la atrofia cerebral, contribuyendo a una mejor calidad de vida. Tampoco faltó un mensaje esperanzador: "Aunque estas enfermedades representan un desafío, el conocimiento, la detección temprana y los cuidados adecuados permiten una mejor convivencia con ellas", manifestó. "Es muy importante mantener un buen estado de ánimo que ayuda a mejorar los síntomas, sobre todo en el caso del párkinson; aunque no estemos muy contentos debemos aparentarlo", concluyó.