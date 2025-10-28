Sánchez Vicente: "El asturianismo aún tiene debilidad política y social"

Xuan Xosé Sánchez Vicente, cofundador de Conceyu Bable, fundador del Partíu Asturianista (PAS) y escritor, analizó ayer en el Club lo que el denomina "El cuestu camín hacia la normalidá", acompañado por el abogado Xexús Cañedo Valle.

"El panorama político de aquellos años era un poco peculiar", admitió Sánchez Vicente (Gijón, 1949). "Desde el Partíu Asturianista, las negociaciones con otras fuerzas políticas fueron constantes", afirmó el político gijonés, que cuenta en un libro, y en primera persona, la gestación de la normativa lingüística del Principado y sus "éxitos y milagros". En 1985, con Xesús Cañedo y Carlos Rubiera, fundó el Partíu Asturianista que preside desde entonces. Fue diputado de la Junta General del Principado entre 1991 y 1999. Cañedo recalcó que "en el libro lo primero que se nota es la mano de un escritor". "No es solo un ensayo sobre la lengua, sino una narración viva, casi novelesca, del camino que recorrió el asturiano desde los años setenta hasta hoy. Él mismo fue testigo de las tensiones políticas, los avances legislativos y las resistencias sociales que marcaron esa trayectoria", explicó. "El asturianismo aún tiene una pequeña debilidad, política y social", reconoció, Sánchez Vicente, a la vez que valoró con orgullo los logros. "En los años que estuvimos en la Junta General aprobamos muchas obras importantes para Asturias", indicó. Sánchez Vicente, que destacó el papel crucial de la Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, aprobada en 1998, un hito qu no estuvo exento de polémica: "Hubo muchas presiones. Todo estaban en contra, pero salió adelante", concluyó.