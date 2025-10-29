Los presidentes de Asturias y Galicia, aliados contra la polarización en la presentación del último libro del exconsejero Guillermo Martínez

En un momento de "intensa polarización", con el enfrentamiento convertido en "un valor en sí mismo", los presidentes de Asturias y Galicia dieron ayer ejemplo de que encontrar "puntos de encuentro siempre es posible". Lo hicieron, en su momento, con el Corredor Atlántico y con la financiación. Y lo han vuelto a hacer recientemente ante la polémica por los peajes del Huerna y la AP-9, demostrando que sus intereses comunes pesan más que las posturas ideológicas. Ayer, el líder del Ejecutivo del Principado, Adrián Barbón (PSOE), y su homólogo en la Xunta, Alfonso Rueda (PP), defendieron una vez más la importancia de hacer frente a esa polarización con motivo de la presentación del libro del geógrafo, consultor y exconsejero asturiano de la Presidencia Guillermo Martínez, "Territorio de Encuentro", presentado en el Club LA NUEVA ESPAÑA y que es una compilación de artículos publicados en este periódico. Fue en un acto a rebosar que reunió a importantes figuras de la política y la economía nacional, conducido por la directora de la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado, Otilia Requejo.

"Estamos en una España polarizada, donde parece que es valioso no ponerse de acuerdo en nada por sistema, como si eso fuese un mérito. Parece que solo vale echarse en cara asuntos los unos a los otros sin otro fin que estar todo el día discutiendo. Muchas veces hemos dado ejemplo de lo contrario, y eso llama la atención", afirmó Rueda. El popular dijo haber encontrado en su homólogo asturiano a un "presidente con sus principios muy afianzados, que sabe que pertenece a una organización política, pero, sobre todo, pone por delante los intereses de su tierra". "Y eso, que debería ser lo normal para llegar a acuerdos, porque estoy seguro de que la gente lo agradece y premia, no lo es", destacó.

Rueda desgranó las muchas características que ambas comunidades tienen en común. Empezando por el Corredor del Atlántico, un macroproyecto con el que el Noroeste se juega "no quedar desconectado". "Las regiones no se plantean quitarle nada a nadie, pero tampoco quieren dejar que los demás crezcan simplemente a costa de que nosotros no lo hagamos". Después, citó la "batalla de las autopistas en la que estamos ahora embarcados, y con muchísima fuerza". "Pase lo que pase, creo que es algo de justicia. Tenemos exactamente el mismo derecho a disfrutar lo que ya tiene otros puntos de España hace mucho, y ya estamos tardando", espetó.

Habló también de los intereses pesqueros, de la población dispersa y envejecida, que "nos han llevado a llegar a acuerdos en materia de financiación muy importantes", y del desarrollo industrial. "Sabemos que podemos conservar nuestros paisajes maravillosos, pero eso no implica renunciar a que haya vida económica en los territorios. Y eso lo dan las industrias, que si no se instalan en Asturias o en Galicia lo harán en otros lugares y luego nos tiraremos de los pelos por perder esas oportunidades", dijo.

El Club LA NUEVA ESPAÑA, a rebosar, durante la presentación del libro. / Luisma Murias

En todos estos aspectos, insistió el presidente de la Xunta, tanto Galicia como Asturias tienen "posturas claras, le pese a quien le pese". "Tenemos nuestras propias ideas y sabemos a lo que nos debemos", afirmó Rueda, quien considera que tanto él como Barbón tienen "algún peso" en sus organizaciones.

También el presidente asturiano lamentó en su intervención los "pocos territorios de encuentro que existen en este momento" antes de abordar las cuestiones que preocupan a Asturias aprovechando la mirada literaria de Guillermo Martínez. "El primero de los asuntos es el abordaje que hace de la situación de la Administración local, y la necesidad de repensar nuestro modelo de descentralización. Comparto con Guillermo la idea de que tenemos que repensar el papel de los consejos. Los municipios son laboratorios de participación ciudadana, espacios para la colaboración concreta entre administraciones, palancas de la reactivación económica y prestación de servicios", afirmó.

El jefe del Ejecutivo del Principado defendió que la identidad asturiana es "una realidad inclusiva, abierta, comprometida a la construcción de proyectos de convivencia común". Y aseguró que el Gobierno autonómico "está a disposición, y tiene que ser capaz, de dar el salto de ser una comunidad periférica a estratégica". E insistió en que una vez superado el aislamiento físico con la Variante de Pajares, "tenemos que ir más allá". "Debemos participar en la construcción de ese proyecto español y europeo", indicó.

Fue el autor del libro el encargado de cerrar el acto y lo hizo con un mensaje claro. "La polarización política es un proceso que como sociedad no nos podemos permitir. Necesitaríamos menos hooligans y más pedagogía", indico Martínez. Quien fuera consejero de Presidencia del Principado defendió que "la política es un territorio de encuentro por naturaleza", sin embargo, se ha extendido hasta un punto que "los ciudadanos esperamos que lo resuelva todo y cuando no es así cargamos contra los políticos y los gobiernos".

En su opinión, la sociedad necesita ser "más autocrítica" porque la gestión pública "no es un cálculo científico", aunque "es cierto que no solo la voluntad es suficiente". "La política es sacrificada, poco grata y lleva muchas horas de trabajo. Pero hay vida más allá y cuando uno se la quita de la cabeza está más satisfecho y más pleno", aseguró. Y lanzó un consejo a los presidentes que lo acompañaron: "Si algún día decidías dejarlo, seréis más felices".

Martínez estuvo acompañado en el acto por un nutrido número de amigos y compañeros, entre ellos, los exministros Alfonso Alonso (PP) y José Blanco (PSOE); el eurodiputado asturiano Jonás Fernández; la senadora María Jesús Álvarez; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la alcaldesa y el exalcalde de Llanera, Eva María Pérez y Gerardo Sanz, respectivamente; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida; el secretario general de UTG, Javier Fernández Lanero; y el religioso Jorge Juan Fernández Sangrador.