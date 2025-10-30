Marta G. Teijido: "El genio de Bach es irrepetible; nadie le ha superado"

"El genio creador de Bach es irrepetible, nadie le ha superado aún". Así lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Marta García Teijido, pianista, jefa del departamento de piano del Conservatorio Teresa Berganza, de Madrid, que desgranó "la Ruta Bach", un viaje tras las huellas del compositor alemán del que este año se conmemora el 275º aniversario de su fallecimiento.

La cita, con la colaboración de la Oficina de Turismo de Alemania, se centró en un periplo por las ciudades en las que vivió el compositor: Eisenach, su lugar de nacimiento en 1685, en el ducado de Sajonia-Eisenach (actual Turingia); Weimar, Köthen, y Leipzig, donde murió en 1750. Cada ciudad marcó un momento distinto en la evolución de un hombre que hizo de la música un lenguaje universal. La sonda Voyager lanzada en 1977 y hoy a punto de abandonar el sistema solar, contiene un disco con una selección musical que pretende representar a la humanidad ante lo desconocido. Entre todas las piezas, destaca la presencia de Johann Sebastian Bach con fragmentos de "El clave bien temperado", los "Conciertos de Brandenburgo" y el "Preludio y fuga en do mayor", como explicó García Teijido, a quien acompañó el periodista Pachi Poncela. "La vida de Bach se enmarca en los Länder de Turingia y Sajonia, en otros tiempos centro intelectual del país germano", señaló la pianista, que destacó el hecho de que Bach nunca llegó a ver sus composiciones impresas y en vida fue mucho más conocido como órganista. Johann Sebastian Bach murió de un accidente cerebrovascular, tras una cirugía ocular. Está enterrado en la Iglesia de Santo Tomás (Leipzig).