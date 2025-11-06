Martínez Camino: "Los mártires del siglo XX murieron perdonando"

"La muerte por martirio es una gracia de Dios a sus escogidos", escribió San Benito de Jesús", hermano de La Salle, argentino, uno de los santos de Turón. "Fueron héroes serenos del perdón, murieron perdonando", señaló ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el arzobispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino (Marcenado, Siero, 1953), autor del libro "Los 30 mártires de 1934 en España".

Otro de los ejemplos que puso el prelado fue el del beato Eufrasio del Niño Jesús, prior de los Carmelitas de Oviedo, de 37 años, fusilado en el mercado viejo de ganado de San Lázaro. "No me matéis hijos míos, yo os perdono", dijo antes de morir, como relató Martínez Camino, que profundizó en la dimensión histórica y teológica del martirio. "¿Quiénes son esos 39 mártires?", se preguntó, para después desglosar sus nombres y procedencia: doce sacerdotes, ocho hermanos de La Salle (los santos de Turón), siete seminaristas, tres religiosas pasionistas, varios religiosos de distintas órdenes y laicos que ofrecieron su vida sin empuñar armas ni portar insignias políticas, señaló durante un acto en el que participó Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, y moderó Ana Isabel Llamas, delegada episcopal de medios de comunicación.

"Como Cristo". Martínez Camino, jesuita, señaló que "contar historias de mártires es contar la historia de Cristo; ellos murieron perdonando, como él", manifestó el arzobispo sierense, que situó el fenómeno del martirio español en el contexto del siglo XX, marcado por persecuciones bajo regímenes totalitarios. "Millones de cristianos en la Alemania nazi, en la Rusia soviética, en Armenia, en Turquía...fueron asesinados solo por serlo. Los mártires del siglo XX son los mártires del neopaganismo occidental", aseguró.

El clérigo destacó que la santidad propia de ese siglo fue el martirio, en un tiempo dominado por ideologías que pretendían sustituir a Dios por el hombre, a la vez que extrapoló la situación a la actualidad. "La Iglesia se encuentra ante nuevos ídolos, más poderosos que los del Imperio Romano. Pero en la debilidad terrena de los mártires resplandece la fuerza divina", dijo. Citó, finalmente, la instauración en 1925 de la fiesta de Cristo Rey por Pío XI como símbolo de resistencia espiritual frente a los poderes de este mundo.

"Un santo heroísmo". "No venimos aquí a distraer ni a disuadir para no abordar otras cuestiones en el candelero; venimos a hablar de hechos recientes, de nuestra historia, de mártires que fueron sacrificados por su condición cristiana", recalcó Jesús Sanz Montes, franciscano, que evocó los sucesos de 1934 en Asturias como un preludio trágico de la persecución religiosa que se intensificó a partir de 1936. Remarcó que no se trató de muertes fruto del azar o del conflicto político, sino de una entrega consciente, "un santo heroísmo posible solo con la gracia de Dios. No estamos ante víctimas del odio a una cultura o a una idea, sino ante hombres y mujeres que habiendo podido salvarse eligieron permanecer fieles a Cristo", matizó.

"El libro no busca reabrir heridas ni competir con la llamada ‘memoria histórica’ contemporánea, sino proponer una memoria reconciliadora", dijo también el arzobispo de Oviedo. Y añadió: "Este recuerdo no nace del resentimiento ni esgrime la provocación. Busca la reconciliación verdadera, la que todos podemos aprender de estos mártires". A la vez, los definió como "un reclamo para el perdón y la vivencia cristiana audaz y sencilla", hombres y mujeres "cuyo único delito fue la fe que abrazaron".

Sanz Montes concluyó su intervención invitando a mirar el testimonio de los mártires como un faro en tiempos de confusión moral: "Cristo, el primer mártir, hizo fuerte la fragilidad. Hoy rendimos homenaje a quienes nos precedieron en la fe y nos animan a vivirla en la coyuntura que nos toca", explicó, en un Club repleto, con la presencia de la mayor parte de los 44 seminaristas que se forman en Oviedo, "el número más alto de los últimos años", destacó el Arzobispo.