El deporte femenino como impulso para la igualdad y la inspiración

La cita con el talento, la inspiración y el liderazgo femenino tiene nombre propio: eWoman Asturias 2025, un evento que se celebrará el próximo miércoles 12 de noviembre en el Club de LA NUEVA ESPAÑA, con el propósito de dar visibilidad a las mujeres asturianas que están transformando el deporte y la sociedad a través de su ejemplo.

Impulsada por esta cabecera y Prensa Ibérica, esta iniciativa se ha consolidado como una plataforma de referencia para la igualdad y la inspiración profesional, reuniendo cada año a mujeres que destacan por su esfuerzo, su talento y su capacidad de superación. En esta edición, el foco estará en el deporte como motor de cambio, un ámbito donde Asturias cuenta con nombres propios que inspiran dentro y fuera de las pistas.

Carmen López, con su perro. / Mario Canteli

Mujeres que abren camino

El programa de eWoman 2025 rinde homenaje a tres trayectorias excepcionales.

Por un lado, el Telecable Hockey Club, equipo gijonés que ha escrito una página de oro en la historia del hockey sobre patines con cuatro títulos de OK Liga, seis Copas de Europa, dos Supercopas y una Copa Intercontinental. Su historia, forjada desde un barrio obrero de Gijón, es símbolo de constancia, humildad y espíritu de equipo.

También subirá al escenario Carmen López, la primera española invidente en participar en un Mundial de surf adaptado y campeona mundial de parasurfing en 2020. Reconocida como "Mejor Deportista Asturiana 2023" en la categoría de deporte adaptado, su testimonio representa el poder de la superación y la capacidad de derribar barreras desde la pasión y la disciplina.

Completará el trío de protagonistas Merche García, joven promesa de las artes marciales mixtas que, con apenas 17 años, ya es triple campeona mundial juvenil de MMA. Su historia es la de una adolescente asturiana que combina estudio y entrenamiento para abrirse paso en un ámbito aún dominado por hombres, demostrando que la fuerza también puede ser sinónimo de sensibilidad, compromiso y futuro.

Una experiencia participativa

eWoman Asturias propone una experiencia viva y participativa. La jornada, conducida por el equipo de coaching CAMBYO, integrará ponencias con dinámicas de motivación colectiva y sesiones prácticas que conectarán a las asistentes con las historias de las ponentes desde la emoción y el aprendizaje compartido.

El programa arrancará a las 17.30 horas con la recepción de asistentes, seguida de la apertura institucional y la bienvenida de CAMBYO. A continuación, se sucederán las ponencias inspiracionales de las tres premiadas y, como cierre, una sesión de coaching interactiva destinada a fomentar la autoconfianza, el liderazgo y la colaboración entre mujeres.

Merche García / Irma Collín

Una historia de crecimiento

Desde su creación, eWoman se ha consolidado como un movimiento nacional de visibilidad femenina impulsado por los diarios del grupo Prensa Ibérica. Asturias ha sido una de las sedes más activas, con encuentros que han reunido a referentes del emprendimiento, la innovación, la ciencia o la empresa, creando redes de apoyo y oportunidades entre mujeres.

En esta undécima edición, la cita asturiana refuerza su compromiso con los valores de igualdad, diversidad y desarrollo personal, pero también con la educación en liderazgo desde edades tempranas, abriendo espacio a nuevas generaciones que buscan su lugar en el ámbito profesional y deportivo.

El deporte como espejo social

El lema de esta edición, "Cuando una mujer abre camino, lo hace para todas", resume la esencia de eWoman Asturias: convertir el éxito individual en inspiración colectiva. Porque el deporte no es solo competición, sino también una herramienta de transformación social y un escenario donde se construyen referentes.

En un momento en que el deporte femenino vive su mayor visibilidad mediática, eWoman Asturias recuerda que cada logro es fruto de años de esfuerzo, talento y trabajo en equipo. Desde la pista de hockey hasta las olas del Cantábrico o el tatami de un gimnasio asturiano, estas mujeres demuestran que la pasión y la perseverancia siguen siendo las mejores armas para cambiar el mundo.