Ramón Sobrino Cortizo: "Vivaldi abre una puerta a la magia y la locura de Orlando"

"Vivaldi abre una puerta a la magia y la locura de Orlando". El teatro Campoamor acoge el viernes el estreno de "Orlando Furioso", la ópera de Antonio Vivaldi que constituye el tercer título de la Temporada de Ópera de Oviedo. Como antesala, el musicólogo Ramón Sobrino Cortizo ofreció a ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA , repleto de público, una conferencia dedicada a la obra, en un acto presentado por Adolfo Domingo, responsable de publicaciones de Ópera de Oviedo, y con la participación de Ángela Riestra López, alumna de piano de la profesora Paula Raposo, en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo.

Vista general de la sala, ayer, con el aforo al completo / F. RODRÍGUEZ

Ramón Sobrino, Premio Extraordinario de Fin de Carrera y doctorando con una tesis sobre la música española del Barroco español, desgranó los entresijos de una de las creaciones más ambiciosas del compositor veneciano, una de las óperas que menos se ha representado en la historia. "La figura de Vivaldi sigue siendo en gran parte desconocida", señaló, recordando que el autor de "Las cuatro estaciones", compuso más de 800 obras, de las cuales 51 son óperas. "‘Orlando Furioso’ es una de las más brillantes, por su fuerza musical, su rigor dramático y su riqueza emocional", como explicó el conferenciante. La ópera, que se estrenó en el Teatro Sant’Angelo de Venecia en 1727, toma como punto de partida el poema épico de Ludovico Ariosto (1532), una joya de la literatura caballeresca renacentista. En ella, los celos, la magia y la locura se entrelazan en una trama ambientada en la isla encantada de Alcina, donde los amores cruzados de Orlando, Angélica, Medoro, Ruggiero y Bradamante se enfrentan a los hechizos y trampas de la maga. "El héroe Orlando es una figura que atraviesa la historia literaria europea, desde la ‘Chanson de Roland’ medieval hasta la ‘Divina Comedia’ de Dante", señaló Sobrino Cortizo.

El conferenciante subrayó la dimensión vocal de la partitura, "un auténtico festín para los cantantes, que pueden mostrar su virtuosismo". "Desde las arias de bravura hasta momentos de profunda melancolía, la obra ofrece un amplio abanico de afectos que ejemplifica la estética barroca", indicó. Ángela Riestra cerró la sesión interpretando el "Preludio en do sostenido menor op. 3 nº 2", de Serguéi Rachmaninoff, para dejar constancia de esa "furia eterna" de Orlando, a través de la música.