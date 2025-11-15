Fortes: "Seríamos más pobres sin las lenguas minoritarias"

"Las lenguas minoritarias no son imprescindibles para nuestra vida, pero, sin ellas, seríamos más pobres". Con esa reflexión despidió Xabier Fortes, periodista de Radio y Televisión Española, su discurso después de recibir el Premio Folgueira 2025 de la Asociación Axuntar en un acto celebrado ayer por la tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA. El presentador pontevedrés reconoció que, para él, recibir este premio en Asturias es "todo un honor" y remarcó la paradoja que supone que le entreguen una distinción por defender el gallego fuera de su tierra.

Del amplio de glosario de palabras que atesora la lengua gallega, después de hacer un breve repaso de sus favoritas, se quedó con chorima. Aseguró que esta expresión hace referencia a la "época del año en la que florece la primavera" y reconoció que, a su juicio, es "la palabra más bonita del idioma".

Antonio José Meilán García compartió protagonismo con el presentador de televisión. La Asociación Axuntar decidió destacar el papel del profesor en los estudios del gallego del Eo-Navia. Meilán, visiblemente emocionado, reconoció que es una gran recompensa después de cuarenta años de carrera dedicados al estudio de las lenguas y aseguró que "todos los vínculos personales", que guarda con la entidad organizadora, hacen que sea un momento aún más especial.

Un coloquio reivindicativo

Antes de entregar los galardones, diferentes filólogos y miembros de Axuntar compartieron sus impresiones sobre la gestión del Principado y de la Academia de la Llingua Asturiana con el dialecto del gallego que se habla en el oriente asturiano. Moisés Cima, Natalia Jardín, Santiago Somoza y Xabier Barcia aprovecharon para presentar los resultados del tercer estudio sobre el idioma realizado por esta entidad.

En el contexto de este acto, también anunciaron que el próximo viernes 12 de diciembre se celebrarán en el salón de actos del departamento de Filología Española las "II Jornadas Da Lingua e Da Cultura Galega de Asturias".