Susana Fernández: "En la Antártida ningún animal tiene miedo"

"Ningún animal de los que habitan la Antártida tienen miedo de un humano. Allí sólo oyes crepitar glaciares y el respirar de las ballenas". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Susana Fernández, profesora del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo adscrita al Instituto de Ciencias y Tecnología Espacial de Asturias, que ha estado siete veces en el Continente helado.

"Igual la vida igual es un fenómeno mucho más universal de lo que pensamos y se da de forma habitual en otros lugares; creer que estamos solos en el universo no me cuadra", recalcó Susana Fernández, actual presidenta de la Comisión de Jerarquía Planetaria, buena conocedora del llamado cuarto continente de la Tierra, un lugar blindado a la explotación de recursos, con un clima extremo, donde ni siquiera llueve porque el frío impide la formación de vapor de agua, un sitio aislado al que es muy difícil llegar.

"Los patrones del clima en las zonas limítrofes del continente antártico están cambiando, espero que el sistema se auto regule, pero tenemos que darle un respiro y modificar nuestro comportamiento; todo es reversible si tomamos las medidas adecuadas", remarcó la conferenciante". "El hielo de la Antártida desemboca en el mar e incluso se cree que debajo hay un océano", indicó la profesora, que ofreció su visión de la Antártida como laboratorio para el estudio de la habitabilidad planetaria. La conferencia, organizada por Tribuna Ciudadana estuvo presentada por José Manuel Recio, catedrático de Química Física de la Universidad de Oviedo.

Susana Fernández, que desde 2009 participa en la Campaña Antártica Española, reveló que a la Antártida llegan restos de incendios forestales, a través de la estratosfera. La nieve adopta distintas tonalidades, por ejemplo, la roja toma su tonalidad de un alga. Susana Fernández relató que la Antártida es el equivalente más cercano a Marte en volumen de hielo, con capas que tienen aproximadamente el mismo grosor. "Los Valles Secos de la Antártida se parecen tanto a Marte que se han utilizado como campo de pruebas para futuros asentamientos marcianos", concluyó.